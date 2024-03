Poljsko in Slovenijo deli vprašanje obrambe

V nadaljevanju preberite:

Slovenija in Poljska že desetletja vzdržujeta tesne politične in gospodarske odnose, ki jih zaznamuje tudi primerljiv potek njune evropske integracije. Še največjo razliko med državama je opaziti v tem, kako resno se odzivata na vprašanje obrambe. To se utegne pokazati tudi med uradnim obiskom poljskega predsednika Andrzeja Dude, ki ga bo danes in jutri gostila predsednica republike Nataša Pirc Musar.