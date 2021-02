Tožilci: Donald Trump je vrhovni vstajnik

Demokratski tožilci iz predstavniškega doma prihajajo v senat. Foto Alexander Drago/Reuters

Odvetnika nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa demokratske polovice senata niti šestih svojih senatorjev nista prepričala v neustavnost procesa proti njemu. V kongresnem poslopju, kamor so 6.januarja vdrli njegovi privrženci, se začenja že drug poskus ustavne obsodbe proti njemu, prvič v zgodovini ZDA proti nekdanjemu predsedniku.Predsednik vrhovnega sodišče John Roberts je zavrnil predsedovanje procesu, zato ga vodi vermontski senator Patrick Leahy. Tako demokratski tožilci kot predsednikovi zagovorniki imajo v prihodnjih dneh na voljo šestnajst ur za predstavitev svojih argumentov, preden bodo senatorji glasovali o krivdi ali oprostitvi Donalda Trumpa za dejanja svojih privržencev.V republikanskem glasovanju pred procesom je 45 senatorjev glasovalo proti, a je sinoči eden od njih, Bill Cassidy iz Lousiane, pridružil običajnim upornikom kot Mitt Romney iz Utaha ali Ben Sasse iz Nebraske. V Washingtonu prevladuje tudi prepričanje, da so tožilci veliko uspešneje predstavili argumente za ustavnost procesa , saj so pod vodstvom marylandskega predstavnika Jamieja Raskina video posnetke razbijanja Trumpovih privržencev v kongresu povezovali z odlomki iz njegovega govora in drugih nastopov.Še vedno ni veliko verjetnosti, da bodo demokrati pridobili najmanj sedemnajst republikanskih kolegov, kolikor jih potrebujejo za obsodbo, res pa so bili opazovalci presenečeni nad nepovezanim govorom Trumpovega odvetnika Brucea Castorja. Pričakuje se, da bo drugi odvetnik David Shoen dobil vidnejšo vlogo. Shoen je bolj zagreto zagovarjal prepričanje, da nekdanjega predsednika ni mogoče razrešiti ter da proces dokazuje nezaupanje do ameriškega ljudstva, ki je enkrat že izvolilo Donalda Trumpa in ga bo morda hotelo še kdaj.Ne gre za spopad med odvetniki, gre za trenutek resnice za Ameriko, je takoj obtožil demokratski predstavnik Raskin. »Vstaja je ogrozila našo vlad in prvič v zgodovini ZDA miren prenos oblasti.« Trumpovo zagovarjanje, da s tem ni imel nič in da je šlo le za nesrečo, je po senatorjevem prepričanju le iskanje grešnega kozla, ker zatrjuje, da je bilo njegovo obnašanje povsem primerno, pa se boji, da bo kaj podobnega poskušal še kdaj. Mogoče je bilo dogajanje videti kot norost, a je bil v ozadju načrt za preprečitev podpredsedniku Miku Penceu in vsem kongresnikom potrditi elektorsko zmago novega predsednika Joeja Bidna.»Je to Amerika?« je spraševal demokratski predstavnik. Bo Amerika še kdaj takšna, kot je bila, če ne bodo kaznovali odgovornega za vdor v kongres? Kot priseljenec sem vedno verjel, da so ZDA največja demokracija sveta, a je bila zdaj ta demokracija ogrožena, je nadaljeval predstavnik iz Kolorada Joe Neguse, prvi sin eritrejskih staršev v ameriškem kongresu. Po njegovem prepričanju je bila sodrga dobro organizirana, resnično so verjeli, da to delajo zanj, da je to njihova domoljubna dolžnost. Verjeli naj bi, da jih bo zavaroval, lahko bi jih ustavil, a jih ni. Nekateri pravijo, da je bil njegov govor le govor, a kdaj v naši zgodovini so ljudje po govoru vdrli v kongres in ubili policista, je spraševal demokratski kongresnik.Negosijev prvi poudarek je bila Trumpova »velika laž«, da so mu bile novembrske predsedniške volitve ukradene, zaradi katere je svoje privržence pozval, naj se šestega januarja zberejo v prestolnici Washington. Demokratski politik je predstavil več odlomkov iz Trumpovega govora, v katerih je predsednik zavračal izvolitev demokrata Joeja Bidna za predsednika ZDA ter pozival k boju z vsemi silami , pa tudi vpitje množice pred kongresom, da se bojujejo za Trumpa. »Sledili so predsedniku in le on bi jih lahko ustavil, pa jih ni!« je poudaril Negase. Navedel je grožnje podpredsedniku Miku Penceu, ki je vodil potrjevanje elektorskih glasov za Bidna ter dejstvo, da se je Trump s pozivom svojim privržencem, naj gredo mirno domov, oglasil šele po več kot treh urah vdora.(se nadaljuje)