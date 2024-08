Tožilstvo na Siciliji po nesreči jahte sprožilo preiskavo uboja

Tožilstvo na Siciliji je po nesreči jahte, ki je v hudem neurju v ponedeljek potonila ob obali blizu Palerma, sprožilo preiskavo povzročitve brodoloma zaradi malomarnosti in uboja. Umrlo je sedem ljudi, vključno z britanskim tehnološkim tajkunom Mikeom Lynchem.

Preiskavo proti neznanim osebam je zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve brodoloma iz malomarnosti in več ubojev iz malomarnosti sprožilo tožilstvo v mestu Termini Imerese.

Kot je danes novinarjem povedal tožilec Ambrogio Cartosio, je preiskava v zgodnji fazi, saj so šele v petek našli truplo zadnje žrtve, in bi se lahko v prihodnje odvila v katerikoli smeri.

Tožilstvo je v izjavi še navedlo, da je potop jahte najverjetneje povzročil poseben tip vetra, ki se spusti iz neurja in se na tleh izjemno hitro razširi, in ne vodna tromba, kot se je sprva ugibalo.

Trupla šestih žrtev so našli v dveh kabinah na strani ladje, ki je bila najbližje površju, in preiskovalci menijo, da so se ujeti potniki tja premaknili v iskanju zadnjih žepov zraka. Ladja je potonila s krmo, na morskem dnu pa pristala obrnjena na desno stran. Potniki so se zatekli v kabine na levi strani, je pojasnil predstavnik gasilcev Girolamo Bentivoglio Fiandra.

Z ladje so opozorilno raketo izstrelili ob 4.38 in obalna straža se je nemudoma napotila na območ, a ko je prispela, je jahta že potonila. V nasprotju s predhodnimi poročili je predstavnik obalne straže Raffaele Macauda dejal, da za tisto noč ni bilo izdano opozorilo pred nevihtami. »Šlo je za nenaden in nepričakovan dogodek,« je zatrdil.

Posadka glede na prvotna zagotovila pristojnih v času preiskave lahko zapusti Sicilijo, namerava pa tožilstvo še enkrat zaslišati kapitana ladje, 51-letnega Jamesa Catfielda, izkušenega mornarja z Nove Zelandije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Informacij o tem, ali so bila vratca plovila odprta, kar bi lahko pojasnilo hiter potop, ni mogoče potrditi, dokler ladje ne izvlečejo, so še pojasnili in dodali, da bi to lahko trajalo več tednov.

56-metrska luksuzna jahta Bayesian je potonila v ponedeljek zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella zajelo hudo neurje. Na krovu plovila je bilo v času nesreče 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi, eno truplo so našli že v ponedeljek.

Na plovili je goste povabil 59-letni Lynch, ki je želel proslaviti oprostilno sodbo v obsežnem sodnem procesu, povezanem z očitki goljufije, v ZDA.

Med žrtvami so poleg Lyncha še njegova 18-letna hčerka Hannah, četverica njegovih prijateljev in glavni kuhar na ladji.