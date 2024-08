Potapljači na morskem dnu našli še Lynchevo hčer

Potapljači so danes našli zadnje truplo od umrlih v nesreči, ko je v ponedeljek ob obali Porticella v bližini Palerma potonila jahta. Gre za 18-letno hčer tehnološkega mogotca Mika Lyncha, ki jo bodo potapljači kmalu dvignili na površje. S tem se je število smrtnih žrtev nesreče povzpelo na sedem, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Luksuzna 56-metrska jahta Bayesian je potonila v ponedeljek zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella zajela vodna tromba. Ob nesreči je bilo na krovu 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža jih je rešila 15, eno truplo so našli že v ponedeljek.

Reševalci so nato v sredo iz morja izvlekli štiri trupla, in sicer so našli vodjo banke Morgan Stanley International Jonathana Bloomerja in njegovo ženo Judy ter odvetnika britanske odvetniške pisarne Clifford Chance Chrisa Morvilla in njegovo ženo Nedo.

Truplo 59-letnega Mika Lyncha so na kopno potegnili v četrtek, še danes pa naj bi izvlekli tudi truplo njegove 18-letne hčere Hannah. Tožilstvo, ki preiskuje primer, namerava zdaj pregledati črno skrinjico z jahte Bayesian. Upajo, da bodo s tem dobili informacije o vzroku brodoloma, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.