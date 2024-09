| Svet PREMIUM

Trgovinska vojna kot darilo z neba

Ekonomisti opozarjajo, da so blokade in izvozne restrikcije vedno vodile k tehnološkemu napredku države, proti kateri so bile uvedene.

Galerija Če bo Evropska unija uvedla trajne carine na uvoz električnih vozil, bo to hud udarec za kitajsko industrijo in njeno gospodarstvo v celoti, a na koncu utegne to azijski velesili celo koristiti, opozarjajo ekonomisti. FOTO: China Daily/Reuters