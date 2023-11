Trije palestinski študentje obstreljeni v Vermontu

V ameriškem Vermontu je belski moški osumljen streljanja na tri palestinske študente, ki se sinoči šli na večerjo s sorodniki. Dvajsetletne Hišama Avartanija, Kinana Abdela Hamida in Tahsina Ahmeda so ranjene prepeljali v bolnico, pri arabsko-ameriškem antidiskriminacijskem komiteju (ADC) pa govorijo o zločinu iz sovraštva. Upajo na njihovo polno okrevanje.

Sošolci s srednje šole v palestinski Ramali študirajo na različnih elitnih ameriških univerzah, v soboto pa se odpravili na zahvalno večerjo k sorodnikom enega od njih v vermontskem Burlingtonu. Policija je sporočila, da so mladeniči med seboj govorili arabsko in nosili značilno ruto kefijo, ko se jim je približal belski moški s pištolo in začel brez besed streljati. Po streljanju je pobegnil.

Štiriletna Američanka Abigail Edan, ki so jo skupaj z drugimi ugrabili Hamasovi napadalci, je končno na prostosti, a je po napadu s 7. oktobra sirota. Foto Hostages And Missing Families Fo Via Reuters

Napad Hamasovih teroristov na izraelske kibuce in mirovni koncert s 7. oktobra ter izraelska ofenziva na Gazo, ki je sledila, sta strasti razvnela tudi v ZDA. Pri ADC poročajo o velikem porastu besednih in drugih napadov na arabske in palestinske prebivalce, po drugi strani se ameriški Judje pritožujejo nad velikim številom sovražnih akcij proti njim z univerzami in drugimi šolami v samem središču obtožb antisemitizma.

Judovska učiteljica javne šole v newyorškem Queensu se je morala pred nekaj dnevi pred napadalnimi učenci zakleniti v razred, podobno so se konec oktobra za svoja življenja bali judovski študentje newyorškega kolidža Cooper. Pred demonstranti za Hamas in Palestino jih je iz knjižnice rešila šele policija. Petdesetletni profesor na kalifornijskem kolidžu Loaj Abdelfattah Alnaji je v Los Angelesu tako močno porinil 69-letnega judovskega demonstranta Paula Kesslerja ob tla, da je ta od udarca umrl, in ga še na tleh udarjal po obrazu.