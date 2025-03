Trump dejal, da je Biden »zapostavil« astronavte in se zahvalil Musku

Reševanje astronavtov z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) je bilo rezultat izjemnega sodelovanja med SpaceX in Nase, pri čemer je ključno vlogo odigral Elon Musk, piše Fox News. Astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams, astronavtka slovenskega rodu, sta bila na ISS že od junija 2024, njuna misija pa je bila prvotno načrtovana le za en teden. Tehnične težave z Boeingovo vesoljsko ladjo so botrovale oceni Nase, da je vrnitev na Zemljo nevarna, zaradi česar sta na postaji ostala več mesecev.

Elon Musk je izrazil hvaležnost ekipi SpaceX in Nasa za uspešno vrnitev astronavtov. V intervjuju za Hannity je dejal: »Zahvaljujoč odličnemu delu ekipe SpaceX v sodelovanju z Naso so astronavti zdaj varno doma. Iskrene čestitke ekipama SpaceX in Nasi za odlično delo.« Musk je tudi izrazil posebno zahvalo predsedniku Donaldu Trumpu za »prednostno obravnavo in pospešitev vrnitve«.

Trump je po prevzemu funkcije zadolžil Muska za vrnitev astronavtov, ki da jo je Bidnova administracija zapostavila. Na X je zapisal: »Pravkar sem prosil Elona Muska in @SpaceX, da 'vrne' dva pogumna astronavta, ki ju je Bidnova administracija praktično pustila v vesolju. Čakala sta že več mesecev na @Space Station. Elon bo kmalu na poti. Upajmo, da bo vse v redu. Srečno, Elon!!!«

Pri reševanju je ključno vlogo odigralo vesoljsko plovilo SpaceX Dragon. Na krovu so bili astronavti Nase Nick Hague, Suni Williams in Butch Wilmore ter kozmonavt Aleksander Gorbunov. FOTO: AFP

Astronavta Wilmore in Williams sta se včeraj skupaj s poveljnikom misije Crew-9 Nickom Hagueom in ruskim kozmonavtom Aleksandrom Gorbunovom vrnila na Zemljo. Joel Montalbano, namestnik direktorja NASA Space Operations Mission Directorate (Direktorat za vesoljske operacije NASA), je na novinarski konferenci po pristanku zavrnil trditve, da je Bidenova administracija zavlačevala vrnitev astronavtov iz političnih razlogov. »Jasno je bilo, da smo imeli zahtevo od trenutne administracije, in rezultati, ki ste jih videli danes, so posledica tega,« je dejal Montalbano.

Musk je v intervjuju poudaril, da je SpaceX ponudil pomoč za vrnitev astronavtov že prej. »Astronavti bi morali biti tam le osem dni, a so ostali skoraj deset mesecev. SpaceX bi jih lahko vrnil že po nekaj mesecih, in to smo ponudili Bidenovi administraciji. Ponudba je bila zavrnjena iz političnih razlogov, in to je dejstvo,« je dejal Musk.

Že pred časom se je na Trumpove izjave, da je Joe Biden ekipo astronavtov »iz političnih razlogov« v vesolju pustil dlje, kot je bilo potrebno, odzval Butch Wilmore in poudaril, da čeprav je politika del življenja, ni vplivala na njuno vrnitev. »Z mojega stališča se politika v to sploh ne vmešava. Mislim, da bi se strinjali, da smo prišli pripravljeni, da ostanemo dolgu tu, čeprav je bil načrtovan kratek obisk. To mi počnemo, to je bistvo programa človeških vesoljskih poletov.«