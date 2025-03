Četverica astronavtov odpotovala z Zemlje

Proti mednarodni vesoljski postaji (ISS) letijo štirje astronavti, tja bodo prispeli predvidoma danes. Težko jih pričakuje posadka crew 9, med njimi morda še najbolj astronavta Sunita Williams in Butch Wilmore, saj prihod sveže četverice pomeni, da se bosta končno odpravila domov.

SpaceX je kapsulo crew dragon Endurance z raketo falcon 9 izstrelil iz Nasinega vesoljskega centra Kennedy Space Center ob obali Floride. Na krovu sta bila Nasini astronavtki: poveljnica misije Anne McClain in pilotka misije Nichole Ayers, japonsko astronavt Takuja Oniši in Kirill Peskov iz ruske vesoljske agencije Roscosmos.

Četverica se odpravlja na šestmesečno rotacijo na krovu ISS in bo zamenjala svoje kolege iz ekipe crew-9. Dragon s posadko crew 9 je na ISS poletel septembra lani, a v njem sta bila le dva astronavta Američan Nick Hague in Rus Aleksander Gorbunov, dva sedeža pa sta bila prazna in rezervirana za Williamsovo in Wilmora, ki sta junija lani na ISS pripotovala s testnim Boeingovim plovilom starliner.

Izstrelitev je tekla brez težav. FOTO: Brandon Bell AFP

Takrat je to plovilo prvič letelo s posadko, na poti navzgor je doživelo številne tehnične anomalije in pri Nasi so se odločili, da ni dovolj varno, da se z njim astronavta pripeljeta tudi na trdna tla. Tako se je njuna nekajdnevna odprava razvlekla na devet mesecev. Posadka 10 naj bi prvotno poletela že v sredo, 12. marca, vendar so težave s hidravliko pri zemeljski opremi preprečile ta poskus.

»Čestitke ekipama Nase in SpaceX za deseto odpravo v okviru našega partnerstva s komercialnimi posadkami. Ta dokazuje, da je Nasa še naprej zavezana krepitvi vodilnega položaja ZDA v vesolju in spodbujanju rasti našega nacionalnega vesoljskega gospodarstva,« je dejala Janet Petro, vršilka dolžnosti administratorke Nase.

Število članov posadke na vesoljski postaji se bo za kratek čas povečalo na 11, poleg omenjenih so na postaji še Nasin astronavt Don Pettit ter kozmonavta Aleksej Ovčinin in Ivan Vagner. Slednji trije se bodo od postaje predvidoma poslovili aprila, potujejo pa z ruskim sojuzom.

Ko bo prispela posadka 10, se bodo Hague, Williamsova, Wilmore in Gorbunov lahko od ISS poslovili, to se bo po napovedih Nase zgodilo ne prej kot v sredo, 19. marca. Pri odhodu pomembno vlogo igra tudi vreme ob obali Floride, kjer bo dragon pljusknil v vodo.

Za polet crew-10 je bil predviden nova kapsula tipa dragon podjetja SpaceX, Nasa je zaradi zamud pri njegovi izdelavi premaknila polet s februarja na konec marca. Ta dodaten zamak, ki je seveda pomenil tudi preložitev prihoda Starlinerjevih astronavtov na trdna tla, je razplamtela politična namigovanja, da je Bidnova administracija namenoma pustila Williamsovo in Wilmora v vesolju. Elon Musk, lastnik Spacexa in tesni sodelavec predsednika Trumpa je tudi dejal, da je prejšnji administraciji ponudil ločeno izstrelitev crew dragona posebej za »reševanje« para, vendar je bila ta ponudba zavrnjena. Pri Nasi so očitke o političnih motiviranih zavlačevanjih zavrnili.