Trump je spremenil svet že pred inavguracijo

Donald Trump je presekal zavlačevanje izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja za premirje, skupaj s svojimi ultranacionalističnimi koalicijskimi partnerji, ki so se izogibali podpori načrtu pogajanj Joeja Bidna, piše BBC. V primeru Ukrajine ni pričakovati take podpore in pritisk na sporazum, ki ne bo v očitno korist Ukrajine.

Ameriški pritisk na Hamas in druge palestinske skupine je bil očiten, tudi z zavračanjem resolucij o izraelskem nasilju v OZN. V Bidnovem mandatu pritiska na Izrael ni bilo, s Trumpom pa se bo razmerje verjetno spremenilo. V pričakovanju te spremembe je prišlo tudi do premirja v Gazi.

Rusija se v Ukrajini počasi premika naprej, analitiki pa pravijo, da bo Trumpovo predsedstvo prineslo pritisk za dogovor. Še več, tu je še bolj siv dodatek, dogovor naj ne bi bil sklenjen po ukrajinskih željah in zahtevah.

Kanadska politična nestabilnost je posledica več izzivov, tudi zaradi Trucmpove napovedi 25-odstotnih carin za vse kanadske izdelke. Predsednik vlade Justin Trudeau je napovedal odstop. Kanadčani sicer ne bodo pristali na to, da bi postali 51. država ZDA.

Kitajsko gospodarstvo se je znova postavilo na noge in je preteklo leto doseglo petodstotno rast. Vlagatelji so se zamislili, grožnja s carinami za 500 milijard dolarjev blaga, ki jo je napovedal Trump, odmevajo na trgu.