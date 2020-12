Trump zahteval popravke zakona o pomoči med epidemijo

O zakonu so se pogajali več mesecev

Še vedno ne priznava poraza

Ameriški predsednikje namesto podpisa zakona o pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije novega koronavirusa, ki ga je v ponedeljek potrdil kongres, v torek zvečer tvitnil, da 600 dolarjev pomoči posameznikom ni dovolj, in zahteva 2000 dolarjev. Kritiziral je tudi druga določila zakona.Kongres je v ponedeljek potrdil 892 milijard dolarjev vreden stimulacijski zakon, ki med drugim daje brezposelnim dodatnih 300 dolarjev podpore za 11 tednov, vsakemu polnoletnemu Američanu, ki zasluži manj kot 75.000 dolarjev na leto, pa ček za 600 dolarjev. Trump meni, da je to smešno nizka vsota, in zahteva 2000 dolarjev, kar je sicer zahteval že nekaj tednov.Za nizki znesek so krivi njegovi republikanci, ki so bili sploh proti kakršnim koli plačilom, demokrate pa bi morala Trumpova zahteva razveseliti skupaj z Američani, ki upajo na več. Problem je sicer ta, da je bil stimulacijski zakon sprejet v paketu z zakoni o proračunski porabi, in če Trump zadeve ne podpiše do 28. decembra, bo sledilo zaprtje vlade.Republikanci in demokrati so se o zakonu pogajali več mesecev in malo presenetili s kompromisnim dogovorom, s katerim ni nobena stran povsem zadovoljna.Trump lahko vse to z eno potezo poruši, če se odloči, da zakona, ki ga je označil za sramoto, ne bo podpisal. V zakonu je še veliko stvari, ki mu niso všeč, kot na primer milijarde dolarjev za pomoč tujini v boju proti koronavirusu ter sredstva za muzeje in kulturne ustanove.»Pozivam kongres, naj se nemudoma znebi potratnih in nepotrebnih zadev v zakonu in mi pošlje ustrezen zakon, sicer bo morala za pomoč zaradi koronavirusa poskrbeti prihodnje vlada. In ta prihodnja vlada bom morda jaz,« je tvitnil Trump, ki še vedno ne priznava poraza na volitvah proti demokratuPredvsem kongresni republikanci so precej osupli, saj bela hiša ni z ničimer nakazala, da se bo kaj takega zgodilo. Vsi so pričakovali, da bo Trump zakon preprosto podpisal.Predsednica predstavniškega doma kongresapa je sporočila, da ji republikanci niso nikoli povedali, koliko denarja za posameznike želi Trump, in je pripravljena znova glasovati o popravljenem predlogu z višjo vsoto pomoči za posameznike. O drugih težavah, ki jih ima Trump s 5500 strani dolgim zakonom, pa ni govorila.