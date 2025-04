»Ne grem v ZDA, dokler bo tam predsednik Trump!«

Združene države Amerike so tretja turistična sila na svetu, lani jih je obiskalo skoraj 80 milijonov turistov, približno trije odstotki več kot leto prej. Kot številne druge države so nov razcvet doživele po pandemskem zaprtju, a lahko bi se zgodilo, da bodo številke začele upadati. Predsednik Donald Trump s svojimi drastičnimi ukrepi, ki vplivajo na ves svet, in izjavami, ki marsikoga spravljajo v bes, vpliva tudi na navdušenje turistov. Že februarja, prvi polni mesec Trumpovega drugega mandata, so se po vladnih prehodnih podatkih čezmorska turistična potovanja v ZDA v primerjavi s tem mesecem leto prej zmanjšala za pet odstotkov.

»Ne bom šel v Združene države, dokler bo tam predsednik Trump,« je Reuters povzel izjavo danskega popotnika, ki se je nad ZDA navdušil pred dvema letoma med ribiškim potovanjem na Florido in se nameraval vrniti še letos. Toda po ogledu srečanja Donalda Trumpa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši ga je odpovedal in opravil rezervacijo za Mehiko.

Britanka, ki potuje v ZDA dvakrat na leto, je prav tako prekinila svojo običajno prakso. »Zakaj bi si kdo želel obiskati ZDA, še posebej zdaj?« se je vprašala za New York Times. Neki Kanadčan je kot razlog, da ne bo obiskal ZDA, navedel Trumpovo razdiralno naravo in za lokalno televizijsko postajo dejal: »Preprosto nočem imeti nič s tem.«

Države z največ prihodi v ZDA leta 2024 1. Kanada: 20 milijonov prihodov 2. Mehika: 17 milijonov 3. Velika Britanija: 4 milijoni 4. Indija: 2 milijona 5. Nemčija: 2 miljona 6. Brazilija: 1,9 milijona 7. Japonska: 1,8 milijona 8. Francija: 1,7 milijona 9. Južna Koreja: 1,7 milijona 10. Kitajska: 1,6 milijona Vir: International Trade Administration

Malenkost manj prihodov tudi iz Evrope

Če je bilo o takih spremenjenih načrtih doslej mogoče brati predvsem na družbenih omrežjih in v objavah v medijih, zdaj tudi analitiki omenjajo možnost negativnih posledic za ameriški turizem. Oxfordova družba, ki se ukvarja z napovedovanjem turističnih gibanj, Tourism Economics, je že napovedala, da se bodo mednarodna potovanja v ZDA letos zmanjšala za skoraj desetino. Ameriška banka Goldman Sachs je predvidela, da bo upad turističnih obiskov povzročil 0,1-odstotni padec letošnjega BDP v ZDA.

Deloma se to nakazuje že pri številkah za februar. Po podatkih ameriškega nacionalnega urada za potovanja in turizem se je število obiskovalcev iz zahodne Evrope v tem mesecu na letni ravni zmanjšalo za odstotek (še lani v enakem obdobju se je povečalo za 14 odstotkov), posebej opazno je bilo zmanjšanje prihodov iz Nemčije, Švice in Belgije.

Stat_Obiskane Drzave SOBOTA

Veliko zamero zaradi Grenlandije, ki si jo Trump hoče prilastiti, čutijo tudi Danci, katerih prihodi v ZDA so se zmanjšali za šest odstotkov. Bolj evropske države vplivajo na ameriški izkupiček globalne sile. Število turistov iz Kitajske je menda upadlo za 24 odstotkov, iz Južne Koreje za 20.

Podatki sicer ne zajemajo Kanade, od koder največ ljudi potuje v ZDA, saj Kanadčani ne potrebujejo vizuma, vendar tudi kanadski statistični urad že zaznava zmanjševanje.​ Število tujcev, ki so potovali prek desetih največjih letališč v ZDA, je marca v primerjavi z marcem lani upadlo celo za 18,4 odstotka, pa navaja medij Axios.

Turistične agencije se zato intenzivneje obračajo k drugim destinacijam, med njimi je tudi Grenlandija. Kako pa odpor do Trumpove politike vpliva na povpraševanje pri slovenskih agencijah? Po njihovih odgovorih sodeč ne prav zelo, čeprav pri tem poudarijo, da so to potovanja, pripravljena za manjše skupine, ki so rezervacijo opravile že pred časom.

Slovenske agencije: Ni odstopanj od preteklih let

Pri agenciji Sajko, kjer pripravljajo potovanje ZDA – biseri zahoda z obiskom narodnih parkov ter postanki v Las Vegasu, Los Angelesu in San Franciscu z odhodoma konec maja in septembra, ugotavljajo, da je odziv dober, prav nič manjši kot v preteklih letih. Je pa res, je dodal Timotej Sajko, da so to ponudbe za manjše skupine, z osmimi oziroma dvanajstimi potniki.

V agenciji Shappa pravijo, da je zanimanja za ZDA kvečjemu več, vsaj če sklepajo po prijavah za potovanja, ki jih pripravljajo po narodnih parkih in na vzhodno obalo s Florido, pri katerih imajo že nekaj zagotovljenih odhodov. »Politična situacija ne vpliva na zanimanje za destinacije. ZDA sicer niso med našimi najpomembnejšimi popotniškimi cilji, vendar opažamo, da je letos povpraševanje celo nekoliko večje,« je dejal Sašo Klep iz Shappe. Grenlandije v programu nimajo: »Ne še,« je sklenil Klep.

Že prvi polni mesec Trumpovega drugega mandata so se čezmorska turistična potovanja v ZDA v primerjavi s tem mesecem leto prej zmanjšala za pet odstotkov. FOTO: Kent J. Edwards/Reuters

Nena Kraševec iz agencije Palma ugotavlja, da je zanimanje za potovanja v ZDA v skladu s pričakovanji. »Ne opažamo bistvenega porasta, prav tako ne upada števila potnikov. Največje povpraševanje je še vedno po potovanjih v New York in njegovo okolico ter v Miami, ki je izhodišče za večino križarjenj po Karibih. Poleg tega vsako leto organiziramo tako skupinske kot individualne ture v narodne parke zahodnega dela ZDA ter na vedno bolj priljubljeno Aljasko.«

Pri agenciji Oskar, kjer imajo samo konec aprila predvidene tri odhode v ZDA (Florida za družine, Kalifornija z Las Vegasom in Grand Canyon ter Severozahod ZDA z Niagarskimi slapovi in Washingtonom) in potem vsak mesec še kakšnega, prav tako ugotavljajo, da je povpraševanje po potovanjih v ZDA dobro in ne odstopa od preteklih let. Boris Lepojić pri tem sicer poudarja, da jih politika ne zanima, pomembno jim je, da so gostje zadovoljni. Prav tako je zapolnjeno potovanje na Grenlandijo sredi julija. »Skupina je že potrjena, vendar so to potovanja, za katera se ljudje odločajo precej vnaprej. Za to skupino so se prijavili še pred tem medijskim bumom,« je dodal Lepojić.