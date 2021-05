Trump se spet oglaša

Ena izmed tarč Trumpovega besa je predstavnica Liz Cheney, hči nekdanjega podpredsednika ZDA. Foto Melina Mara/Afp

Pri facebooku in twitterju bodo danes odločali, ali bodo za vedno izobčili prejšnjega republikanskega predsednika ZDA,pa je že pred tem naznanil svojo komunikacijsko platformo www.DonaldJTrump.com/desk. Prek nje bo sporni republikanec omogočal tudi posredovanje svojih sporočil na drugih portalih, ob verjetnem nadaljevanju blokade pa je najbrž le vprašanje časa, kdaj bodo največja družbena omrežja preprečila tudi to.45. predsedniku očitno ne zadostujejo uradna sporočila, pa čeprav je prej govoril o njihovi eleganci. In res se je brez posrednikov takoj brez rokavic lotil političnih nasprotnikov, najprej v lastni stranki. Kongresnico iz Wyomingaje ozmerjal z vojno hujskačico, razveselil se je, ker so v Utahu izžvižgali »luzerja« senatorjaOba sta po vdoru Trumpovih privržencev v kongres glasovala za ustavno obsodbo, nekdanji predsednik pa iz svojega floridskega posestva Mar-a-Lago še naprej zatrjuje, da so mu bile volitve ukradene. V arizonski občini Maricopa pravkar poteka forenzična preiskava zadnjih volitev, od katere Trump veliko pričakuje.Če so svetovalci nekdanjemu predsedniku povedali o številnih volivcih, ki jih je odvrnilo grobo zmerjanje političnih nasprotnikov, je lekcijo pozabil, zato pa močno namiguje na ponovno predsedniško kandidaturo.Republikanski nacionalni komite je Trumpove privržence zaprosil, naj skupaj s finančno donacijo pomagajo izbrati kraj prvega njegovega političnega zborovanja po dolgih mesecih, pa čeprav še niso končane preiskave dogodkov s šestega januarja. Pod drobnogledom preiskovalcev se je znašel tudi dolgoletni osebni odvetnik Rudy Giuliani.