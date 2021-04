Preiskava pri nekdanjem Trumpovem odvetniku Rudyju Giulianiju

Bodo preiskave segle tudi do nekdanjega predsednika Trumpa? Foto Octavio Jones/Reuters

Nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani je kot osebni odvetnik republikanskega predsednika Donalda Trumpa vedril in oblačil v Washingtonu, v času demokratskega predsednika Joeja Bidna pa preiskujejo njegovo newyorško stanovanje in pisarno. Tožilstvo zanima, ali je leta 2019 deloval kot neregistriran zvezni agent za ukrajinske uradnike in oligarhe.Giuliani je Trumpu pomagal iskati obremenjujoče podatke o Bidnovem sinu Hunterju, ki je sedel v upravnem odboru ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina Burisma. Spraševanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o tem in o izginuli elektronski pošti nekdanje demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton je v težave pripeljalo tudi Trumpa, proti kateremu je demokratski predstavniški dom sprožil proces razrešitve. Republikanskemu predsedniku so ob strani ostali senatorji in predstavniki njegove stranke in razrešitev ni uspela, ni pa še znano, če so v pisarni njegovega odvetnika našli kakšne dokumente tudi o tem. Za zdaj je znano le, da so nekdanja Giulianijeva pomočnika pri iskanju obremenilnih dokazov Leva Parnasa in Igorja Frumana obtožili kršitev zvezne zakonodaje o finančnih donacijah.Medtem je Hunter Biden priznal dolgoletno zasvojenost z mamili, ne pa tudi očetovo vpletenost v njegove ukrajinske in druge posle. Sodelovanje z Burismo je opustil, ni pa še znano, ali ga je prekinil tudi posle s kitajsko družbo z domnevnimi povezavami s tamkajšnjo komunistično partijo. O tem poteka kazenska preiskava, republikanci pa zahtevajo tudi postopek zaradi posedovanja orožja, ki ga je lahko pridobil le z lažmi o svojem zdravstvenem stanju.