Trumpovi privrženci izkoriščajo tragedijo za napade na Baldwina

Privrženci nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na čelu z njegovim sinom Donaldom mlajšim izkoriščajo tragedijo med snemanjem filma za napade na igralca Aleca Baldwina, ki je od leta 2016 upodabljal Trumpa v satirični oddaji Saturday Night Live.

Baldwin je prejšnji četrtek na snemanju filma v Novi Mehiki sprožil pištolo in ubil snemalko Halyno Hutchins ter ranil režiserja Joela Souzo. Orožje je bilo filmski rekvizit in naj bi bilo napolnjeno kvečjemu s slepimi naboji, a je očitno šlo nekaj narobe. Preiskava dogodka še vedno poteka. Znano je, da je pomočnik režiserja Dave Halls pred incidentom dal pištolo Baldwinu in mu zagotovil, da je varna. Baldwin je zaradi nesreče pretresen in se je opravičil svojcem ustreljene snemalke ter režiserju.

Baldwin je zaradi svojih liberalnih političnih stališč in še posebej zaradi norčevanja iz Trumpa v omenjeni oddaji osovražena oseba pri ameriški desnici. 63-letni igralec je tudi odločen zagovornik omejevanja pravice do orožja v ZDA. Trumpov sin Donald mlajši tako zdaj že prodaja majice z napisom »Orožje ne ubija, ubija Alec Bladwin«, ki stanejo 28 dolarjev.

Orožje je bilo filmski rekvizit in naj bi bilo napolnjeno kvečjemu s slepimi naboji. FOTO: David Mcnew/Afp

Republikanska kongresnica Lauren Boebert se je medtem norčevala iz dejstva, da je Baldwin lani sredi protestov proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi dejal, da bo začel tiskati majice z napisom »Roke držim k višku, ne streljaj«. Republikanski senatni kandidat iz Ohia J.D. Vance pa je Twitter zaprosil, naj Trumpu spet dovoli odpreti račun, saj zdaj res potrebujejo tvite o Alecu Baldwinu.

Konservativna komentatorka Candace Owens je ocenila, da bi bilo to, kar se je zgodilo Baldwinu, poetska pravica, potem ko je Trumpa in njegove podpornike štiri leta prikazoval kot zlobne morilce, če igralec ne bi dejansko umoril nedolžnih ljudi. Baldwinova hčerka Ireland Baldwin se je na to odzvala z besedami, da je Owensova »najbolj ostudno, sovražno in rakasto človeško bitje na svetu«.

Komentator televizije CNN Jake Tapper je v nedeljo menil, da je smrt snemalke Halyne Hutchins za normalne ljudi tragedija, a da je trenutno v ameriški politiki nekaj, kar ljudi oddaljuje od človečnosti.