Tujci bodo za vstop v schengensko območje morali plačati sedem evrov

Evropski sistem potovalnih informacij in avtorizacije (Etias) bo verjetno začel veljati maja, je ta teden napovedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Sistem bo od državljanov več kot 60 držav, ki niso članice EU, pred vstopom v schengensko območje zahteval oddajo vloge za vstop in plačilo takse v znesku sedem evrov.

Etias bo zahteval, da državljani več kot 60 držav, ki niso članice EU, zaprosijo za dovoljenje za potovanje pred vstopom v 30 evropskih držav, poleg članic EU so to še Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica, izjema je Irska. Dovoljenje bo veljalo tri leta oziroma do izteka veljavnosti potnikovega potnega lista.

Potniki bodo morali vlogo oddati prek spleta ali mobilne aplikacije. V obrazec pa bodo morali med drugim vnesti svoje osebne podatke in podatke o (ne)kaznovanosti. Izpolnjevanje obrazca naj ne bi trajalo več kot deset minut. Več kot 95 odstotkov vlog bo odobrenih v nekaj minutah, v nekaterih primerih pa bi odobritev lahko trajala tudi 72 ur, poroča britanski BBC.

Evropski sistem potovalnih informacij in avtorizacije (Etias) bo verjetno začel veljati maja, je ta teden napovedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Plačati ne bo treba mladoletnikom in starejšim od 70 let

Plačila sedmih evrov bodo oproščeni vsi potniki, mlajši od 18 in starejši od 70 let.

Poleg sistema Etias je Ylva Johansson v ponedeljek napovedala tudi, da bo 10. novembra začel delovati sistem za vstop in izstop (EES) za države schengenskega območja. Ta bo od nedržavljanov EU zahteval, da zagotovijo biometrične podatke, kot so prstni odtisi in posnetki obraza.

»Pravila bodo pomenila, da bomo vedeli, če ljudje pri nas ostanejo predolgo, kriminalcem, teroristom ali ruskim vohunom pa bo težje uporabljati ponarejene potne liste,« je dodala evropska komisarka.