Turčija v zračnih napadih ubila skoraj 60 Kurdov v Siriji in Iraku

Turčija je v zračnih napadih na Kurdsko manjšino na severu Sirije in Iraka ubila 59 ljudi, je danes sporočilo turško obrambno ministrstvo. Skupno naj bi sicer turške sile napadle 71 ciljev na omenjenih dveh območjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»V zračnih napadih in spopadih je bilo nevtraliziranih skupno 59 teroristov,« je na spletni strani ministrstva sporočil turški obrambni minister Yasar Güler. Napade je Turčija izvedla kot odgovor na domnevne spopade turških sil z borci Kurdske delavske stranke (PKK) na severu Iraka, v katerih je bilo po navedbah Ankare v petek in soboto ubitih najmanj 12 turških vojakov.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji je medtem danes sporočil, da je Turčija v zadnjih 48 urah zadela 48 ciljev na severozahodu Sirije. Po navedbah observatorija so bili napadi usmerjeni na bolnišnice, bencinske črpalke, mline, silose in civilne domove. Pri tem naj bi življenje izgubilo 20 civilistov.

Spor med PKK in Turčijo, v katerem je bilo doslej ubitih na tisoče ljudi, traja že desetletja. Ankara redno izvaja vojaške operacije proti kurdski manjšini in vsem, ki jih povezujejo s stranko PKK na jugovzhodu Turčije ter na severu Sirije in Iraka, medtem ko PKK občasno napada turške varnostne sile.