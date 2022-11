Ukrajina in Rusija izmenjali 50 zapornikov

Ukrajina in Rusija sta si danes izmenjali 50 vojnih ujetnikov. Prvi je o izmenjavi poročal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, kasneje pa jo je potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Danes smo iz ruskega ujetništva vrnili 50 ukrajinskih borcev,« je na Telegramu zapisal Jermak in dodal, da so bili med ukrajinskimi vojnimi ujetniki pripadniki nacionalne garde, mejne straže, mornarji in vojaki.

Ukrajina in Rusija sta od začetka ruske invazije izvedli več izmenjav ujetnikov. Po podatkih ukrajinskega koordinacijskega štaba pa je bilo doslej izpuščenih skupno 1269 Ukrajincev.

Najobsežnejša izmenjava doslej je potekala konec septembra. Takrat je Moskva v zameno za tesnega zaveznika Kremlja Viktorja Medvedčuka in 55 drugih ujetnikov Kijevu izročila več kot 200 Ukrajincev, med katerimi so bili tudi borci iz Mariupolja in deset tujcev.

V ruskem obstreljevanju Hersona štiri smrtne žrtve

V ruskem obstreljevanju mesta Herson, ki so ga nedavno ponovno zavzele ukrajinske sile, so bile ubite najmanj štiri osebe, deset pa jih je bilo ranjenih, je danes sporočil guverner regije Herson Jaroslav Janučevič.

»Ruski napadalci so z raketometi začeli obstreljevati stanovanjsko sosesko,« je na Telegramu zapisal Janučevič in dodal, da je ena od stavb v mestu zagorela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do ruskega obstreljevanja prihaja v času, ko je Moskva ta mesec umaknila svoje sile iz južnega mesta Herson in nekatere od njih premestila na položaje v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk. Herson je tudi edina regionalna prestolnica, ki jo je Rusom od začetka invazije uspelo zavzeti, in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni.