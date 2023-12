Ukrajina ponoči tarča novega napada z droni

Več ukrajinskih krajev, vključno s prestolnico Kijev, je bilo ponoči znova tarča napadov z ruskimi brezpilotnimi letalniki, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da je zračna obramba sestrelila 34 od 35 ruskih dronov.

O morebitnih žrtvah ali škodi napada ni poročala, je pa potrdila napredovanje ruskih sil na jugovzhodu države. »Ruski okupatorji so napadli z brezpilotnimi letali tipa šahed iz treh smeri, in sicer z okupiranega Krima, Primorsko-Ahtarska in Kurska,« so sporočile ukrajinske letalske sile.

Moskva v zadnjih tednih stopnjuje svoje nočne napade na ukrajinska mesta. Po navedbah Kijeva je njihov cilj predvsem ustrahovanje civilistov in uničenje ukrajinske energetske infrastrukture.

Ukrajinska vojska je medtem potrdila, da so ruske sile v svoji dvomesečni kopenski ofenzivi na jugovzhodu države zavzele del ukrajinskega ozemlja. »Od 10. oktobra, ko je sovražnik postal aktivnejši, je ponekod napredoval za do dva kilometra,« je pojasnil tiskovni predstavnik ukrajinske vojske. »Toda to ga je veliko stalo,« je še dodal.

Strokovnjaki ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW) opozarjajo na okrepljeno prisotnost ruskih vojakov in oklepnih vozil v regiji Doneck. Tudi ISW poroča o napredovanju ruskih sil in dodaja, da je Ukrajina zlasti v tamkajšnjem mestu Avdijivka pod vse večjim pritiskom.

63-letni prebivalec mesta Liman pripravlja drva. Številna mesta so zaradi ruskih napadov brez vode, elektrike in ogrevanja. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Ukrajinski generalštab je v sredo poročal o 89 ruskih kopenskih napadih na sedmih odsekih fronte, od tega naj bi Moskva 31 napadov izvedla v bližini Avdijivke.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v sredo poudaril, da se Ukrajina pri obrambi pred rusko invazijo vse bolj zanaša na uporabo dronov. Na posvetu s predstavniki vlade in vojske v Kijevu je razpravljal o trenutni zalogi dronov in o njihovi potrebi na fronti. Dodal je, da trenutno potekajo prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti ukrajinskih dronov.

Ukrajinske in ruske sile z večjimi brezpilotnimi letalniki pogosto izvajajo napade, manjše pa opremijo s kamerami in jih uporabljajo predvsem za opazovanje premika vojakov na bojišču. Takšni droni lahko nad tanki ali vojaki odvržejo majhne eksplozivne naprave. Ukrajina se te taktike poslužuje predvsem zaradi pomanjkanja artilerijskega streliva.