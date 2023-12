Begunci, Ukrajina in druge tegobe predsednika Bidna

V nadaljevanju preberite:

Biden, ki se je med predvolilno kampanjo predstavljal kot sredinski kandidat, se je po selitvi v Belo hišo tudi pri vprašanju priseljevanja postavil na stran za tedanje ameriške razmere skrajne levice. Večina demokratov je kljub temu podprla predsednika, domnevnih 10 milijonov nezakonitih prestopov meje v ­minulih treh letih pa demokratom odtujuje temnopolte in druge volivce velikih mest. Republikanci, ki z zavarovanjem domačih meja povezujejo obrambno pomoč Ukrajini, imajo v rokah močno orožje ter si lahko privoščijo zadrževanje odločanja o tem vprašanju do konca božičnih in novoletnih počitnic