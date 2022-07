07.43 Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva pravi, da se bo Rusija osredotočila na zavzetje Donecka

Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva je sporočilo, da se bo Rusija zdaj »skoraj zagotovo« osredotočila na zavzetje vzhodne regije Donecka, potem ko je 'zmagala' nad mestom Lisičansk. Ukrajinske sile so se umaknile iz Lisičanska, frontnega mesta v regiji Lugansk, in se verjetno vrnile na pripravljene obrambne položaje, piše v najnovejšem poročilu britanske obveščevalne službe. Boji v in okoli mesta – zadnjega preostalega večjega središča prebivalstva v Lugansku pod ukrajinskim nadzorom – so se v zadnjem tednu okrepili, ruske sile pa vztrajno napredujejo, dodaja ministrstvo. Rusija se bo zdaj skoraj zagotovo osredotočila na zavzetje regije Doneck, katere velik del ostaja pod nadzorom ukrajinskih sil. Boj za Donbas je bil naporen in izčrpavajoč in zelo malo verjetno je, da se bo to v prihodnjih tednih spremenilo.

07.40 Voditelji naj bi oblikovali »Marshallov načrt« za obnovo Ukrajine

Voditelji iz več deset držav, mednarodnih organizacij in zasebnega sektorja naj bi se danes zbrali v Švici, da bi oblikovali »Marshallov načrt« za obnovo od vojne opustošene Ukrajine, poroča Guardian. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se bo sestanka udeležil virtualno, je pred tem opozoril, da je delo, ki je pred nami samo na osvobojenih območjih, »res gromozansko«. »Osvoboditi bomo morali več kot 2000 vasi in mest na vzhodu in jugu Ukrajine,« je dejal.

Ocenjuje se, da je bilo med rusko invazijo uničenih več kot 120.000 domov v Ukrajini, kar je povzročilo potrebo po milijardah prihodkov za gospodarsko obnovo države in njeno gospodarstvo, usmerjeno v Evropo. Dolgotrajne skrbi glede razširjene korupcije v Ukrajini pomenijo, da so daljnosežne reforme še vedno v središču pozornosti in bodo pogoj za vsak načrt za oživitev.

Uničene tržnica v Slovjansku. FOTO: Genya Savilov/AFP

07.30 Ukrajinske enote se umikajo iz Lisičanska

Rusija je sporočila, da nadzoruje vzhodno ukrajinsko regijo Lugansk, potem ko je zavzela Lisičansk, zadnje mesto v regiji pod ukrajinskim nadzorom, poroča Guardian. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v nedeljo Vladimirju Putinu povedal, da so njihove sile vzpostavile »popoln nadzor« nad Lisičanskom in več bližnjimi naselji, poroča ruska državna tiskovna agencija RIA Novosti. Ukrajinsko vojaško poveljstvo je v nedeljo zvečer potrdilo, da so se bile njihove enote prisiljene umakniti iz mesta, češ da bi v nasprotnem primeru prišlo do »usodnih posledic«. Pisalo je: »Da bi ohranili življenja ukrajinskih branilcev, je bila sprejeta odločitev o umiku.«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je priznal izgubo mesta in obljubil, da bo ponovno zavzel območje zaradi taktike vojske in možnosti novega, izboljšanega orožja. »Če poveljniki naše vojske umikajo ljudi z določenih točk na fronti, kjer ima sovražnik največjo prednost v ognjeni moči, in to velja tudi za Lisičansk, to pomeni samo eno,« je dejal Zelenskij v večernem video nagovoru. »Da se bomo vrnili zahvaljujoč naši taktiki, zahvaljujoč povečanju dobave sodobnega orožja.« Ruski prevzem Lisičanska pomeni, da je Moskva dejansko pridobila nadzor nad celotno regijo Lugansk in več kot polovico regije Doneck, kar predstavlja približno 75 odstotkov obeh vzhodnih regij, ki sta skupaj znani kot Donbas.