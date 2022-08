Ukrajinske sile uničile več ruskih poveljniških mest in skladišč streliva

Ukrajinske sile naj bi v okolici mesta Herson v istoimenski regiji na jugu države med nadaljevanjem protiofenzive uničile več poveljniških mest in skladišč streliva ruskih sil. Po podatkih južnega poveljstva ukrajinske vojske so v zadnjih 24 urah izvedli 16 zračnih napadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinsko topništvo je menda zadelo štiri ruska poveljniška mesta in štiri mostove oziroma prehode čez reke v regiji Herson. »Hudi boji se nadaljujejo, naši vojaki delajo 24 ur na dan,« je o razmerah na bojiščih po navedbah britanskega BBC dejal guverner regije Mikolajev Vitalij Kim.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sinoči v svojem rednem videonagovoru sicer ni posebej omenil ukrajinske protiofenzive, vendar pa je dejal, da »aktivni spopadi potekajo vzdolž skoraj celotne fronte« na jugu, v regiji Harkov in v Donbasu.

Dim, ki se vije iz Mikolajeva v regiji Herson. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Po navedbah Kijeva so ukrajinske sile doslej uničile »skoraj vse velike mostove« čez reko Dneper, v regiji Herson pa naj bi tako ostali »samo še mostovi za pešce«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz južnega poveljstva ukrajinske vojske so sporočili še, da je bilo mesto Mikolajev ponoči ruska tarča »obsežnega bombardiranja«, v katerem sta umrla dva civilista, 24 pa jih je bilo ranjenih.

Medtem so iz ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da so ukrajinske sile po poskusu ofenzive v treh različnih smereh v pokrajinah Mikolajev in Herson izgubile več kot 1200 vojakov in 139 tankov, oklepnih vozil in tovornjakov, navaja BBC, ki opozarja, da trditev ni mogoče preveriti.