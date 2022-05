Umetnost izogibanja jedrski vojni

V nadaljevanju preberite:

Ruska agresija na Ukrajino v kolektivno zavest ni priklicala samo prizorov uničujočih konvencionalnih vojn, ki so zaznamovale in tudi ustvarile današnjo Evropo, ampak nas je spomnila, da še vedno živimo v svetu, nad katerim visi senca jedrskega orožja. Trideset let po koncu hladne vojne, med katero so se ameriški in sovjetski voditelji naučili izogibati neposrednim konfrontacijam na svetovnih bojiščih, je to znanje znova na preizkušnji.