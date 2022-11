Umik ruskih sil z desnega brega Dnepra zaključen

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ruska vojska danes ob 3. uri po srednjeevropskem času končala umik z zahodnega brega reke Dneper, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kremlju so medtem pojasnili, da mesto Herson, ki si ga je Rusija nezakonito priključila septembra, kljub umiku ruskih sil iz njega ostaja del Rusije.

»To je predmet Ruske federacije. Glede tega ni nobenih sprememb in jih tudi ne more biti,« je na vprašanja novinarjev glede statusa Hersona odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, potem ko so ruske oblasti ta teden odredile umik vojske z območja.

»Danes ob 5. uri zjutraj po moskovskem času (ob 3. uri po srednjeevropskem) je bil zaključen premik ruskih sil na levi breg reke Dneper. Na desnem bregu ni ostal niti en kos vojaške opreme in orožja,« je medtem rusko obrambno ministrstvo sporočilo v izjavi na družbenih omrežjih.

Ukrajinska javna televizija Suspilne je danes poročala, da se je v mestu zrušil že tako poškodovani most Antonivski. Most je predstavljal edini cestni prehod iz Hersona na vzhodni breg Dnepra. Njegovo zrušenje bo bržkone otežilo prodiranje ukrajinskih sil proti vzhodu, navaja agencija Reuters.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer v četrtek opozoril, da so ruske enote ob umiku na levi breg Dnepra za seboj pustile »na tisoče neeksplodiranih bomb in streliva«. Poudaril je, da Ukrajina kljub umiku ostaja previdna, saj da »sovražnik ne daje daril in ne dela gest dobre volje«.