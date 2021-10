Umor kaže, kako nevaren je postal poslanski poklic

V nadaljevanju preberite:

Okoliščine petkovega umora britanskega konservativnega poslanca Davida Amessa pridejo še posebno do izraza, ko upoštevamo, kje se je ta zgodil. Dolgoletni član spodnjega doma parlamenta je bil napaden na enem od rednih sestankov s prebivalci iz svojega volilnega okraja, ki v britanski demokraciji nosijo poseben, tako rekoč sveti pomen.Tedenska srečanja so namreč priložnost za neposredni stik med volivci in njihovimi izvoljenimi predstavniki, ki jih v Združenem kraljestvu radi izpostavijo kot eno od posebnosti, po kateri se država razlikuje od veliko drugih uveljavljenih demokracij.

Mnogi britanski poslanci so v zadnjih dneh poudarili, da nenadna in tragična izguba Sira Davida Amessa, ki je bil ubit med sestankom z volivci iz okraja Southwest End, ki ga je zastopal kar 24 let, tega ne bo spremenila. In vendar so Amessov umor mnogi dojeli kot najnovejši dokaz tega, kako nevaren je postal poslanski poklic. Konservativec je že drugi ubiti član britanskega parlamenta v zadnjih petih letih.