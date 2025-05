Umor kolumbijske manekenke preiskujejo kot možen femicid

Umor 22-letne študentke in manekenke Maríe José Estupiñán, ki je bila ustreljena 15. maja na svojem domu v kolumbijskem mestu Cúcuta, trenutno preiskujejo kot možen femicid. Po navedbah prič je storilec, preoblečen v dostavljavca, večkrat ustrelil Estupiñánovo, ko mu je odprla vrata. Zaradi hudih poškodb je kmalu zatem umrla.

Posnetki varnostnih kamer, ki so jih pridobili in objavili mediji, prikazujejo moškega, ki po dejanju beži, medtem ko je v ozadju slišati krike žrtve.

Magda Victoria Acosta, predsednica nacionalne komisije za enakost spolov pri kolumbijskem pravosodju, je na tiskovni konferenci, kot poroča CNN, izjavila, da je bila Estupiñánova »mlada, podjetna ženska z vsem življenjem pred seboj, a so bile njene sanje prekinjene, tako kot sanje številnih žensk v tej državi.«

Acosta je dodala, da je Estupiñánova pričakovala prejem 30 milijonov pesov (malo manj kot pol drugi milijon evrov) od nekdanjega partnerja kot del poravnave v primeru prijave nasilja v družini, ki jo je vložila leta 2018, navaja Independent. Kolumbijske oblasti so potrdile, da umor preiskujejo.

V preteklih letih več prijav

Polkovnik Leonardo Capacho, poveljnik metropolitanske policije v Cúcuti, je za lokalno postajo Noticias Caracol dejal: »Lahko bi šlo za femicid, saj je v preteklih letih vložila več prijav zaradi nasilja v družini, vendar bo to pokazala preiskava.«

Alejandra Vera, direktorica feminističnega kolektiva Woman, Speak Out and Move It iz Cúcuta, pa je za Independent izjavila, da je bil umor naklepen, in kritizirala domnevno neukrepanje države.

Umor Estupiñánove se je zgodil le dva dni po tem, ko je bila 13. maja v Mehiki ustreljena 23-letna vplivnica Valería Márquez med prenosom v živo v salonu, piše New York Post. Tudi njeno smrt mehiške oblasti preiskujejo kot domnevni femicid.

Storilci redko kaznovani

Oba primera sta, kot poroča CNN, pozornost javnosti znova usmerila na problematiko femicida – umora žensk zaradi njihovega spola – v Latinski Ameriki. Po podatkih Amnesty International so leta 2020 v Mehiki četrtino vseh umorov žensk preiskovali kot femicide. Organizacija Human Rights Watch pa v svojem poročilu za leto 2024 opozarja, da je nasilje na podlagi spola v Kolumbiji široko razširjeno, storilci pa so redko kaznovani.

Magda Victoria Acosta je po navedbah CNN prav tako poudarila, da je nacionalna komisija za enakost spolov v Kolumbiji obravnavala na tisoče primerov nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Med januarjem in avgustom 2023 je bilo v državi pogrešanih 41 žensk, od tega 34 v Cúcuti, mestu, kjer je živela Estupiñánova.

Kolumbijski observatorij za femicide navaja, da je bilo leta 2024 v Kolumbiji potrjenih 886 femicidov, kar je največ v zadnjih sedmih letih, do marca 2025 pa že 207, poroča Independent. Aktivisti za pravice žensk zdaj pozivajo k protestom v Cúcuti in Bogoti ter zahtevajo pravico za umorjeno 22-letnico.