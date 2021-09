Umrl je nekdanji dolgoletni predsednik Alžirije Abdelaziz Bouteflika

Abdelaziz Bouteflika leta 2009, ko je zaprisegel za tretji predsedniški mandat. FOTO: Fayez Nureldine/Afp

Po dolgi bolezni je umrl nekdanji predsednik Alžirije. Star je bil 84 let. Bouteflika je državo vodil skoraj dve desetletji, leta 2019 pa odstopil, potem ko so se zaradi njegove kandidature za peti mandat na ulice zgrnili številni protestniki. Abdelaziz Bouteflika je sicer igral ključno vlogo v alžirski osamosvojitveni vojni v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja.Leta 1999 ga je na položaj predsednika po koncu državljanske vojne ustoličila vojska. BBC poroča, da se je Bouteflika po možganski kapi leta 2013, po kateri je imel velike težave z govorom in mobilnostjo, le redko pojavil v javnosti.Njegova politična kariera se je začela že v 60. letih, ko je postal najmlajši zunanji minister na svetu. Na tem položaju je vztrajal 16 let. Z mesta predsednika generalne skupščine Združenih narodov (ZN) je leta 1974 tedanjega palestinskega voditeljapovabil, naj nagovori vodstveno telo ZN – BBC piše, da je bila to takrat revolucionarna poteza. Prav tako je bil znan po vztrajanju, da bi morala imeti sedež v ZN tudi Kitajska, zavzemal se je za konec apartheida v Južni Afriki.Abdelaziz Bouteflika je del osemdesetih let preživel v izgnanstvu, da bi se tako izognil obtožbam zaradi vpletenosti v koruptvine posle. Nazadnje so obtožbe umaknili. V devetdesetih letih se je vrnil v Alžirijo in prevzel vodenje države kot prvi civilist v več kot treh desetletjih.Leta 2008 je dosegel spremembo alžirske ustave, ki je do tedaj omejevala število predsedniških mandatov na le dva. Kljub obtožbam o goljufijah je bil znova izvoljen. Ko je sever Afrike leta 2011 dosegla tako imenovana arabska pomlad, je Bouteflika pomiril javnost s povečanjem državnih subvencij.V javnosti se je nazadnje pojavil leta 2017, štiri leta po možganski kapi, ko je v Alžiru odprl postajo podzemne železnice in prenovljeno mošejo. Do tedaj je za tihega voditelja iz ozadja veljal njegov mlajši brat. Dve leti kasneje je Abdelaziz Bouteflika napovedal kandidaturo za peti predsedniški mandat, a so se po vsej državi začeli pojavljati protesti, največji dotlej. Politik je bil prisiljen odstopiti.