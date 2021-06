Umrl še zadnji osvoboditelj Auschwitza

Divizija, katere del je bil Dushman je štela 12.000 članov, od česar jih je preživelo zgolj 69. Na sliki fotografije zapornikov v koncentracijskem taborišču Auschwitz. FOTO: Joel Saget/AFP

Uspešen športnik

FOTO: Paweł Sawicki/Spominski Muzej Auschwitz-birkenau

27. februarja leta 1945 je 21-letnis tankom T-34 zapeljal v električno ograjo, ki je obdajala koncentracijsko taborišče Auschwitz in skupaj z Rdečo armado osvobodil zapornike, pretežno Jude. V poljskem taborišču smrti je skupno umrlo okoli 1,1 milijona ljudi.»Ko smo dosegli Auschwitz, smo zagledali ograjo in vse nemočne ljudi. Ograjo smo podrli s tanki, zapornikom pa dali hrano in zatem nadaljevali pot,« je Dushman opisal prihod Rdeče armade in dodal: »Zaporniki so ob prihodu zgolj stali v svojih uniformah, videli smo samo njihove oči; bilo je grozno, zelo grozno.«Dushman je leta 2015 za Sueddeutsche povedal, da med samo vojno ni vedel za obstoj Auschwitza. Z razsežnostjo taborišča in dejanskimi grozotami, ki so se dogajale tam, se je seznanil šele leta po koncu vojne. »Malo se je vedelo o Auschwitzu, smo pa ob prihodu videli kosti. Zaporniki so postopali pred barakami, sedeli in ležali med mrtvimi. Strašno. Vrgli smo jim hrano v konzervah in nadaljevali vojno s fašisti,« je takrat še povedal Dushman.Divizija, katere del je bil Dushman, je štela 12.000 članov, od česar jih je preživelo zgolj 69, resno poškodovan je bil sicer tudi Dushman.Kljub poškodbi pa je po vojni postal uspešen športnik, vrhunske rezultate je dosegal pri sabljanju. V svoji karieri je postal tudi eden bolj uspešnih trenerjev sabljanja, so zapisali pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK).Sovjetsko žensko ekipo sabljanja je treniral 30 let, ob tem je bil priča terorističnega napada na izraelske atlete na olimpijadi v Münchnu leta 1972. »Slišali smo strele in zvok helikopterjev nad seboj, živeli smo namreč ravno nasproti izraelske ekipe. Vsi olimpijci smo bili povsem iz sebe,« je za Abendzeitung povedal leta 2018.Sabljarski klub je dnevno obiskoval vse do 94 let starosti, ob tem je občasno še vedno opravljal vlogo trenerja, je še zapisal MOK.