Umrla pionirka ne le za novinarke, temveč za vse ženske

Na svojem domu v New Yorku je v petek v 93. letu starosti umrla ameriška televizijska novinarka in voditeljica Barbara Walters, ki velja za pionirko televizijskega novinarstva, poročajo ameriški ediji. Med drugim je znana po intervjujih s praktično vsemi svetovnimi osebnostmi v zadnjega pol stoletja.

Barbaro Walters, ki je bila prva ženska zvezda ameriških novic, postavljajo ob bok novinarskim legendam, kot je bil Walter Cronkite. »Svoje življenje je živela brez obžalovanja. Bila je pionirka ne le za novinarke, temveč za vse ženske,« je v izjavi za javnost poudarila njena publicistka Cindi Berger.

V skoraj štirih desetletjih pri ameriški televiziji ABC in pred tem pri televiziji NBC je Waltersova pridobila status zvezde z ekskluzivnimi intervjuji z vladarji, politiki člani kraljevih družin, zvezdniki in drugimi.

Ob koncu svoje kariere je na ABC uvedla oddajo The View, kjer ženske razpravljajo in komentirajo o aktualnih in drugih temah. Sama je sodelovanje v oddaji prekinila leta 2014, ko se je upokojila.

Barbara Walters se je leta 1976 znašla na naslovnicah kot prva voditeljica televizijskih novic s plačo milijon dolarjev letno, kar je bilo takrat neverjetno. Sodelavci pravijo, da je bila izjemno zagnana, vztrajna in trmasta ter pripravljena iti preko trupel, da dobi svoj intervju.

Utrla je pot številnim novinarkam, kot so Diane Sawyer, Katie Couric, Robin Roberts in Connie Chung. Leta 1943 je diplomirala na fakulteti Sarah Lawrence, leta 1961 pa je dobila honorarno zaposlitev v oddaji Today na televiziji NBC. Nato so jo zaposlili redno, vendar ji zaupali le lahkotne teme, na primer poročilo o življenju redovnic in Playboyevih zajčic, pri čemer si je za poročanje iz Playboyevega kluba nadela zajčja ušesa in visoke pete.

Prvi intervju je opravila z Rose Kennedy po atentatu na njenega sina Roberta Kennedyja, sledili so med drugim intervjuji z monaško princeso Grace, predsednikom Richardom Nixonom in številnimi drugimi. Z Jacqueline Kennedy je potovala v Indijo, z Nixonom na Kitajsko in v Iran. Leta 1971 je dobila za sovoditelja Franka McGeeja, ki je vztrajal, da ima glavno besedo pri skupnih intervjujih.

Barbara Walters leta 2008. FOTO: Paul J. Richards/Afp

V svet slavnih jo je sicer spravil že oče, ki je bostonsko cerkev spremenil v nočni klub, kamor so zahajali člani družine Kennedy in tudi slavni kot je bil podjetnik in filmar Howard Hughes. Do leta 1976 je postala sovoditeljica oddaje Today s plačo 700.000 dolarjev na leto. Nato jo je zaposlila televizija ABC za milijon dolarjev.

Tam je med drugim vodila tudi znano informativno oddajo 20/20. Za televizijo ABC je opravila več kot 700 pogovorov, med drugim je intervjuvala Jimmyja Carterja, Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, Moamarja Gadafija, Michaela Jacksona, Eltona Johna in druge.

Njen dveurni pogovor z Monico Lewinsky leta 1999, ki je bil časovno usklajen s spomini nekdanje pripravnice v Beli hiši o njeni aferi s predsednikom Billom Clintonom, je pritegnil več kot 70 milijonov gledalcev in je eden najbolje ocenjenih televizijskih intervjujev v zgodovini.

Za intervju z igralcem Christopherjem Reevom, znanim po vlogi v filmu Superman, ki ga je opravila kmalu po njegovem padcu s konja zaradi česar je bil hrom, je leta 1995 prejela televizijsko novinarsko nagrado Peabody. Leta 2008 je napisala knjigo z naslovom Avdicija, v kateri je razkrila, da je imela v 70. letih prejšnjega stoletja dolgo in burno afero s poročenim ameriškim senatorjem Edwardom Brookeom.

Waltersova se je prvič poročila s poslovnežem Bobom Katzem, a je bil njen prvi zakon po enem letu razveljavljen. Njen zakon z lastnikom gledališča Leejem Guberjem iz leta 1963, s katerim sta posvojila hčerko, se je po 13 letih končal z ločitvijo. Njen petletni zakon s producentom Mervom Adelsonom se je leta 1990 prav tako končal z ločitvijo.