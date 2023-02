Upanja za pod ujete ruševinami je vse manj

Po ponedeljkovem uničujočem potresu in popotresnih sunkih, ki so prizadeli Turčijo in Sirijo, število smrtnih žrtev narašča. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 15.000 ljudi, saj so iz ruševin porušenih domov na prizadetem območju potegnili več trupel, je po poročanju AP v četrtek sporočila turška agencija za obvladovanje nesreč.

Število smrtnih žrtev v Turčiji se je ponoči povečalo na 12.873, v Siriji pa na 2992. Skupno je tako potrjenih 15.865 žrtev.

Nizke temperature so v četrtek še povečale stisko preživelih po potresih, medtem ko poskušajo reševalci priti do ljudi, ki so še vedno ujeti pod ruševinami. Preživeli so se morali prerivati za hrano in zatočišče ter v nekaterih primerih nemočno opazovati, kako njihovi sorodniki kličejo na reševanje, na koncu pa so obmolknili pod ruševinami, poročanje AFP povzema Guardian.

Upanje za tiste, ki so ostali pod ruševinami, postaja vse manjše – zaradi mraza in ker so od potresa minili že več kot trije dnevi. 72-urna meja je po mnenju strokovnjakov za nesreče namreč tista, znotraj katere še lahko rešijo življenja.

Uradnik Svetovne zdravstvene organizacije je opozoril, da bi lahko preživeli v potresih utrpeli tudi ozebline zaradi hudega mraza.

Uprava za zaščito in reševanje Slovenije je včeraj popoldne na twitterju zapisala, da po samo 22 urah, odkar so se psi za iskanje in reševanje z vodniki odpravili od doma, že operativno izvajajo naloge na delovišču v Turčiji, natančneje na območju province Hatay. Po poročanju enote so štirje reševalni psi že zaznali življenja pod ruševinami. Kot je za Radio Slovenija povedal slovenski koordinator v Turčiji Marko Bručan, so v torek izpod ruševin rešili enoletnega dečka in njegovega dedka.

Slovenska vlada je na dopisni seji včeraj odločila, da se Turčiji zaradi posledic potresa zagotovi materialno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite, in sicer skladno z zaprosili. Skupna vrednost materialne pomoči je 451.400 evrov. V okviru materialne pomoči bo Slovenija najprej zagotovila opremo za namestitev prizadetega prebivalstva: šotore za namestitev, pihalce toplega zraka ter odeje. Ocenjena vrednost prve pošiljke skupaj s prevozom je 275.400 evrov.

Nadaljnjo materialno pomoč do skupne višine sredstev bo Uprava za zaščito in reševanje izvedla na podlagi nadaljnjih zaprosil ob upoštevanju razpoložljivih materialnih sredstev.

Kritike na račun Erdogana

Prihajajo pa na dan že kritike, da je bil odziv turških služb za nujno pomoč prepočasen in da je bila vlada slabo pripravljena na takšno naravno katastrofo, poroča BBC.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je priznal, da je vlada naletela na nekaj težav, vendar je dejal, da je situacija zdaj »pod nadzorom«, da pa je eden od vzrokov, ki so vplivali na slabo odzivanje mraz. Prav tako je potres uničil letalsko stezo v Hatayu, kar je oteževalo dostop do prizadetih območij, piše AP.

Ljudje poleg uničenih stavb v Kahramanmarasu. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Vodja največje turške opozicijske stranke Kemal Kilicdaroglu, tako BBC, pa se z Erdoganom ni strinjal. »Če je za to odgovorna ena oseba, je to Erdogan,« je dejal. Predsednik je obtožbe zavrnil in dejal, da je po katastrofi potrebna enotnost. »V takšnem obdobju ne morem prenašati ljudi, ki izvajajo negativne kampanje za politične interese,« je dejal novinarjem v Hatayu.

Erdogan je ob obisku Kahramanmaraşa, mestu v epicentru potresa, dejal: »Prvi dan smo imeli nekaj težav, zdaj pa je situacija tam pod nadzorom«. Obljubil je, da bodo v enem letu zgradili stanovanja za tiste, ki so ostali brez doma v desetih prizadetih provincah.