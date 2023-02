Število žrtev hudega potresa raste, reševalci bijejo tekmo s časom

Število žrtev, ki jih je zahteval potres v Turčiji in Siriji, je naraslo na več kot osem tisoč, tla pa se še vedno niso umirila. Reševalci bijejo tekmo s časom. Prizori opustošenja so srhljivi. Številne države so na prizadeta območja poslale hrano, odeje in odprle račune za nakazilo denarnih sredstev. BBC poroča, da je v potresu in sunkih, ki so sledili kasneje, življenje izgubilo najmanj 8700 ljudi. Med žrtvami je veliko otrok. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da se čas za tisoče poškodovanih in tistih, za katere se še vedno bojijo, da so ujeti pod ruševinami, izteka.

WHO je že pred tem ocenila, da bi utegnilo biti v potresu skupno prizadetih kar 23 milijonov ljudi, od tega okoli pet milijonov pripadnikov ranljivih skupin, predvsem sirskih beguncev. Posebej pereče so namreč razmere na severu Sirije, ki je opustošen po desetletju vojne.

Reševalne ekipe se trudijo, da bi čim prej dosegle prizadeta območja. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Razsežnost uničenja je ogromna. Po navedbah turških oblasti naj bi bilo prizadetih okrog 13,5 milijona ljudi. Reševalcem delo otežujejo zahtevne vremenske razmere, zato bo število žrtev najbrž še naraslo. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v desetih provincah razglasil izredne razmere, kar bo vladi omogočilo, da zaobide parlament pri sprejemanju morebitnih novih zakonov, pa tudi izkoristi razmere za morebitno omejevanje pravic in svoboščin. Erdogan je dejal, da jim je pomoč ponudilo že okrog 70 držav.

A med prebivalci se že širita obup in jeza zaradi počasnega in, kot trdijo, neustreznega odziva oblasti na enega najhujših potresov, ki so po letu 1999 prizadeli ta del sveta. »Tu ni niti enega človeka, ki bi nam pomagal. Pod snegom smo, naš dom je uničen, ostali smo brez vsega,« povzema Reuters besede Murata Alinaka. Njegova hiša je porušena, svojci pogrešani.

Jeza med ljudmi narašča tudi zaradi tako imenovanega »potresnega davka«, ki ga je turška vlada uvedla pred več kot dvema desetletjema po hudem potresu, v katerem je umrlo več kot 17.000 ljudi. Za preprečevanje nesreč in razvoj urgentnih služb naj bi porabili okrog 88 milijard lir oziroma 4,6 milijarde dolarjev. A turška vlada po poročanju BBC ni nikoli v celoti pojasnila, kam je ta denar v resnici šel.

Umrlo je tudi veliko otrok. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Ponekod ostali brez elektrike in goriva

V ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,8, ki mu je nekaj ur kasneje sledil še en enako močan, se je porušilo na tisoče hiš in poslovnih zgradb, tudi bolnišnic, šol ter stanovanjskih blokov. Poškodovanih je na deset tisoče ljudi, ogromno jih je ostalo brez strehe nad glavo. Zaradi potresov in številnih popotresnih sunkov na obmejnem območju, ki ga že tako pestijo spopadi, so ljudje na ulicah kurili ostanke in ruševine podrtih stavb, da bi se ogreli.

Reševalne ekipe se trudijo, da bi čim prej dosegle prizadeta območja, a je prehod ponekod zaradi uničene cestne infrastrukture nemogoč. Prebivalci so ponekod ostali brez elektrike in goriva. Kot poročajo tuji mediji, nekateri sami obupano iščejo svojce pod ruševinami. Uradniki Združenih narodov so izrazili posebno zaskrbljenost zaradi razmer v Siriji, ki je bila po slabih dvanajstih letih državljanske vojne že tako opustošena.

Prebivalci skušajo pod ruševinami sami najti preživele. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Turška vlada je v turističnem središču Antalya začasno odprla nekatere hotele, v katere bodo namestili ljudi, ki so ostali brez bivališča, je dejal Erdogan. Čez tri mesece ga sicer čakajo volitve.

Število smrtnih žrtev je v Turčiji naraslo na 6234, več kot 34.000 ljudi je ranjenih. Po navedbah sirske vlade in reševalnih služb s severozahoda, ki ga nadzorujejo uporniki, je potres v Siriji zahteval najmanj 2500 življenj. V nekaterih tamkajšnjih mošejah so nastanili prizadeto prebivalstvo.