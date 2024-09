Ursula von der Leyen hoče kompetentne komisarje

»Prvo merilo je kompetentnost,« je glede sestavljanja svojega komisarskega kolegija povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Živimo v težkih časih. Imamo veliko odgovornost, da vodimo EU skozi nejasen položaj,« je nadaljevala. Zato meni, da evropska komisija potrebuje kompetentnost. »To pomeni visoke politične izkušnje, izvršilne izkušnje, denimo bivše predsednike vlad, ministre ali namestnike ministrov,« je povedala o kadrih, ki jih hoče imeti v svoji ekipi. Za kompetentnost kandidata naj bi zadoščale tudi visoke diplomatske izkušnje ali delo na visokih položajih v institucijah EU.

Najprej so bile le štiri ženske

Kompetentnost je po njenih besedah »bistveno in prvo, najpomembnejše merilo«. Drugo merilo je ravnotežje, geografsko in po politični pripadnosti komisarjev. A po besedah nemške političarke potrebujemo tudi uravnoteženost na področju raznolikosti.

»Polovica prebivalcev EU so ženske,« je pojasnila. Povedala je tudi, da se vse politično življenje bojuje, da imajo ženske dostop do odločevalskih in vodilnih položajev. »Če ne vprašaš, ne dobiš,« je povedala glede razlogov, zakaj je voditelje držav zaprosila za kandidata in kandidatko.

Po prvih predlogih so bile ob njej in prihodnji visoki zunanjepolitični predstavnici Kaji Kallas le štiri ženske in 21 moških. Pojasnila je, da proces še poteka in je že pri dvomestnem številu (kandidatk je že deset) žensk. Tudi sestala se še ni z vsemi kandidati, se je pa z vsemi voditelji držav.

Odločal bo tudi evropski parlament

Omenila je tudi argumente, ki jih je slišala, denimo, da je bil izpeljan že parlamentarni proces izbire kandidata ali da je moški bolje kvalificiran kot ženska. Je pa tudi opozorila, da so v formiranju komisarskega kolegija tri institucije EU: države članice, glede kompetentnosti resorjev komisarjev odloča predsednica evropske komisije, morajo pa tudi skozi evropski parlament.