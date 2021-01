Ustanovna seja ameriškega kongresa tokrat drugače

Skupina Republikancev zahteva revizijo



Senator iz Texasa Ted Cruz je skupaj s še desetimi senatorji napovedal, da rezultata predsedniških volitev ne bodo potrdili, če kongres ne bo nemudoma odobril desetdnevne revizije volilnih rezultatov v zveznih državah, kjer so se po prepričanju predsednika Donalda Trumpa dogajale volilne nepravilnosti. Ka. M.

Senator Ted Cruz je napovedal glasovanje zoper potrditev novoizvoljenega predsednika ZDA. FOTO: Elijah Nouvelage/Reuters

Predvolilno vzdušje v zvezni državi Georgia. FOTO: Sandy Huffaker/AFP

V Washingtonu se bo danes na ustanovnem zasedanju sešel novi ameriški kongres. Na položaje bodo prisegli člani predstavniškega doma in senata, ki so bili izvoljeni na splošnih volitvah 3. novembra lani. Doslej 117. zasedanje ameriškega zveznega kongresa v sredo čaka uradna potrditev izida predsedniških volitev oziroma zmage novoizvoljenega predsednikaAmeričani so 3. novembra volili vseh 435 članov predstavniškega doma, ki imajo dvoletni mandat, in 35 od 100 senatorjev, ki imajo šestletni mandat. Demokrati so uspeli obdržati večino v predstavniškem domu, ki so jo osvojili leta 2018. Za zdaj je štetje glasovnic dokončno potrdilo 222 sedežev za demokrate in 211 za republikance, preostala dva še nista dodeljena. Eden od novoizvoljenih republikancev je denimo v torek umrl zaradi covida-19.V senatu imajo republikanci trenutno 50, demokrati pa 48 sedežev, po torkovih volitvah v Georgii pa bo znano, katera stranka bo imela večino naslednji dve leti, tj. do novih kongresnih volitev. Republikanci morajo zanjo osvojiti enega od obeh sedežev v Georgii, demokrati pa oba. Ob razmerju 50 proti 50 bi imela odločilni glas večine podpredsednica ZDA, ki bo predsedovala senatu.Letošnja prisega kongresnikov bo zaradi koronavirusa nenavadna, saj bodo v dvorano na prisego prihajali v sedmih skupinah, nekaterih pa niti ne bo v Washington.Predstavniški dom bo po prisegi glasoval o novem mandatu predsednice predstavniškega doma, ki za to potrebuje najmanj 50 odstotkov glasov plus še enega. Senatu predseduje podpredsednik ZDA, vsaka stranka pa bo potrdila svojega vodjo: republikancikot vodjo večine, demokrati pakot vodjo manjšine, kar bo veljalo do izida volitev v Georgii.