Ustavno sodišče zadalo udarec pravici do splava

Z enim samim glasom večine je ameriško vrhovno sodišče zavrnilo blokado omejevalne teksaške zakonodaje o prekinitvi nosečnosti in jo s tem dovolilo. Američanke in Američani, ki vidijo splav kot eno od temeljnih ženskih pravic, so zelo zaskrbljeni, več kot šest tednov noseče Teksašanke, ki nočejo roditi, pa mrzlično iščejo rešitve. Zagovorniki pravice do splava v vseh zveznih državah se bojijo tudi za prelomno sodno odločitev iz leta 1973 Roe proti Wadu.