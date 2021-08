Ustrahovanje, ključno orodje stare in nove talibske vladavine

V nadaljevanju preberite:

V Afganistanu so danes obeležili dan neodvisnosti od britanskega imperija, ki je v veljavo stopila pred točno sto leti, pogodba pa je bila podpisana leta 1919, po tretji anglo-afganistanski vojni. »Tajming« za slavje dneva neodvisnosti bi bil v Afganistanu težko bolj dvoumen, celo bizaren. Talibi, samooklicani osvoboditelji države, ki so v nedeljo brez izstreljenega naboja vkorakali v Kabul, so na dan neodvisnosti v številnih mestih in vaseh afganistanske zastave zamenjevali s svojimi, islamističnimi. To še zdaleč ni bilo le simbolno dejanje, pač pa jasna napoved – prihodnosti. Vrnitve v preteklost, torej.



Kljub strahu pred eksekucijami, ki so obeležile prvo vladavino talibov (1996-2001), so se marsikje po državi ljudje v zadnjih dveh dneh zoperstavili talibskemu snemanju afganistanske tribarvne zastave in njenemu zamenjevanju z belo islamistično zastavo. V sredo je v Džalalabadu prišlo do množičnega stampeda, danes pa so talibi med protesti v Asadabadu ubili dva človeka. Ironično je, da je samo-omejevanje novih-starih vladarjev Afganistan pri tem zelo očitno: za enkrat se tako domači kot tuji javnosti namreč še vedno poizkušajo predstaviti kot reformirana verzija samih sebe.