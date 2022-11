Utapljajoči se v revščini se borijo za tablice

V nadaljevanju preberite:

Če je Balkan sod smodnika, je Kosovo ena od premnogih in prekratkih zažigalnih vrvic na njem. Zapletena razmerja so se po izstopu Srbov iz kosovskih institucij še bolj zapletla. Da bi dobili čim bolj jasno sliko razmer, smo zastavili sedem vprašanj političnima analitikoma Albinotu Malokuju, Albancu, ki mu radi prisluhnejo tudi Srbi, in Milošu Gariću, Srbu, ki ga za mnenje vprašajo tudi kosovski Albanci.

Tako kot večina Albancev misli, da živijo v neodvisni državi Kosovo, tako tudi Srbi na Kosovu menijo, da so državljani Srbije, pojasnjuje Garić. Albinot Maloku pa zadržanost Kosova do srbske pobude za regijsko povezovanje pojasnjuje s prepričanjem, da je srbski predsednik Aleksandar Vučić poosebljena Srbija, ki je proruska brez kakršnihkoli posledic.