Utrujena stranka Winstona Churchilla se radikalizira

Britanski konservativci po trinajstih letih na oblasti kažejo čedalje bolj utrujeno, a tudi radikalno podobo. Kongres stranke, ki te dni poteka v Manchestru, opazovalce po vsebini in izraženih stališčih spominja na politične shode, ki jih je na vrhuncu svoje kariere uprizarjal evrofob Nigel Farage. To je v veliki meri posledica vse bolj razširjenega prepričanja, da bo konservativna stranka doživela poraz na prihodnjih parlamentarnih volitvah – in da jo bo naslednik Rishija Sunaka pomaknil v desno.