V Beogradu ogorčenje zaradi objave intervjuja z večkratnim posiljevalcem

V srbski prestolnici so v sredo zvečer potekali protesti pred uredništvom tabloida Informer zaradi objave intervjuja s serijskim posiljevalcem, ki so ga pred kratkim izpustili iz zapora. Intervju so obsodile organizacije za pravice žensk, pa tudi nekateri srbski mediji in podpredsednica srbske vlade Zorana Mihajlović.

Protestniki so žvižgali in skandirali pred prostori Informerja in v zgradbo metali jajca. Ena od oseb je po pisanju tabloida fizično napadla lastnika in glavnega urednika Informerja Dragana J. Vučićevića. Informer piše, da je Vučićević prejel »silovit udarec v glavo«, oseba, ki ga je napadla, pa je po poročanju srbskega portala televizije N1 trdila, da se ga ni niti dotaknila.

Protestniki so zahtevali umik intervjuja, ki ga je Informer objavil na svojem televizijskem kanalu in v časniku.

Pogovor s posiljevalcem je po besedah Sanje Pavlović iz Avtonomnega ženskega centra ponižal ne le vse ženske, ki so neposredno doživele spolno nasilje intervjuvanca, ampak tudi vse druge, ki se trudijo, da bi se ženske lahko varno sprehajale po ulicah.

Podpredsednica vlade: V medijih za to ni prostora

Da mediji ne bi smeli namenjati prostora serijskim posiljevalcem in nasilnežem, je opozorila tudi podpredsednica vlade in predsednica koordinacijskega telesa za spolno enakopravnost Zorana Mihajlović.

Namesto da se mediji ukvarjajo s širjenjem strahu in panike zaradi senzacionalističnega poročanja, bi morali odpreti vprašanja, kot sta varnost žensk na javnih mestih in preprečevanje spolnih napadov nanje, je Mihajlovićeva izpostavila za portal Nova.rs.

Intervju so obsodili tudi nekateri nerežimski mediji v Srbiji, med njimi tednik Vreme. »Informerjev intervju z večkratnim posiljevalcem Igorjem Miloševićem je navodilo ženskam, kako naj se vedejo, ko jih bo posiljeval, da jih ne bi ranil, saj bo spet posiljeval, pa samo da vedo,« so zapisali v tedniku.

Dodali so, da je to preveč celo za »tako gnusno medijsko sceno, kot je današnja«. »Z vidika etike, človečnosti, morale se je zgodilo nekaj nepredstavljivega,« so poudarili in pozvali bralce, naj ne delijo intervjuja na družabnih omrežjih.

»Obesite sliko Dragana J. Vučićevića in se nenehno opominjajte, da je to človek, ki je dal prostor večkratnemu posiljevalcu, da napove, da se ne bo ustavil,« so še zapisali.

Vučićević je za srbski časnik Danas medtem dejal, da je bil motiv za intervju s posiljevalcem novinarstvo in da nikogar niso popularizirali. »Nismo opravičevali njegovega zločina ali ga, bognedaj, reklamirali, kot nam očitajo zdaj,« je sporočil in ponovil, da so novinarji Informerja »samo opravljali svoje delo«, kot to delajo tudi tuje medijske hiše.

Informer sicer velja za tabloid, naklonjen srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Vučić in Vučićević sta osebna prijatelja, avgusta letos pa se je srbski predsednik udeležil tudi Vučićevićeve zabave ob rojstvu sina.