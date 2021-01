V BiH na silvestrovo umrlo osem najstnikov

Blizu kraja Posušje na jugozahodu Bosne in Hercegovine je minulo noč umrlo osem mladih. Po prvih podatkih so se zastrupili z ogljikovim oksidom iz agregata za elektriko . V Federaciji BiH so zaradi tragedije za 4. januar razglasili dan žalovanja.Po pisanju časnika Dnevni Avaz se je tragedija zgodila v eni od vikend hišic v naravnem parku Blidinje v zahodni Hercegovini blizu meje s Hrvaško, umrli pa so štirje fantje in štiri dekleta. Spletni portal kilx.ba pa poroča, da so umrli dijaki četrtega letnika srednje šole in študenti. V hiši so mladi iz Posušja in kraja Rakitna praznovali novo leto, njihova trupla pa so našli sosedje.Časnik Oslobođenje je pisal, da je bilo v hiši deset mladih, dva med njimi pa sta tragedijo preživela, a je njuno stanje zaradi zastrupitve s plinom resno. Policija je kasneje te informacije zanikala in poudarila, da je bilo v hiši osem ljudi in da so vsi mrtvi.Načelnik policije v zahodnohercegovski županijije kasneje potrdil, da so zaradi zastrupitve s plinom umrli štirje fantje in štiri dekleta, stari od 18 do 20 let. Po njegovih besedah še ni mogoče zatrditi, da je njihovi smrti botroval agregat.Policija in dežurni tožilec županije so na prizorišču opravili ogled in preiskavo, trupla mladih pa bodo prepeljali na obdukcijo v Mostar, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.V Federaciji BiH so zaradi tragedije za 4. januar razglasili dan žalovanja.