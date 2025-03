Otrok pri smučanju trčil v drevo in umrl

Danes okoli 9.40 se je na smučišču Soriške planine zgodila huda nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. Med smučanjem je zapeljal izven urejenega dela proge in trčil v drevo. Kljub hitri pomoči reševalcev na smučišču ter dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), ki je s policistom gorske enote priletela s helikopterjem Slovenske vojske, so bile njegove poškodbe prehude, so sporočili iz policije.

Policija je kraj nesreče zavarovala in opravlja ogled ter nadaljuje z zbiranjem informacij o vseh okoliščinah dogodka. O nesreči bo obveščen tudi pristojni nadzorni organ za smučišča, policija pa bo ugotovitve posredovala pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu.

Škofjeloški policisti prosijo vse morebitne priče, ki so dogodek videle ali imajo kakršnekoli informacije, naj pokličejo na Policijsko postajo Škofja Loka na telefonsko številko 04 502 37 00 ali interventno številko 113.