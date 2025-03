Plezalka na Grintovcu izgubila življenje, soplezalec huje poškodovan

Včeraj nekaj pred 11. uro, je Regijski center za obveščanje Kranj prejel obvestilo o gorski nesreči na območju Grintovca v Kamniško-Savinjskih Alpah. Dva plezalca sta plezala alpinistično smer Grintovčev steber, ko je 35-letni plezalki na višini okoli 2.000 metrov zdrsnilo in padla v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrla, so sporočili iz policije.

41-letni soplezalec je pri padcu utrpel hude telesne poškodbe. Plezalca sta bila primerno opremljena, na kraju nesreče pa so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Jezersko, dežurna posadka Gorske reševalne službe HNMP ter policist gorske policijske enote. S helikopterjem Slovenske vojske so poškodovanega plezalca prepeljali v zdravstveno ustanovo, plezalko pa v dolino.

Policija nadaljuje preiskavo, okoliščine nesreče pa kažejo na gorsko nesrečo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti ob tem opozarjajo na nevarne razmere v gorah, saj še vedno prevladuje zima. Na severnih in senčnih pobočjih je sneg trd in poledenel, zato je potrebna dodatna previdnost. Pred odhodom v gore se je priporočljivo pozanimati o trenutnih razmerah in prilagoditi turo svojim sposobnostim, še dodajajo.