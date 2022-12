V bližini Slatine strmoglavil hrvaški mig 21

V bližini Slatine na Hrvaškem je nekaj pred 14. uro strmoglavilo hrvaško vojaško letalo mig 21, poročajo hrvaški mediji. Po nesreči je steklo iskanje obeh pilotov, ki sta se iz letala katapultirala. Pri reševanju so uporabili dva vojaška helikopterja in brezpilotno letalo, angažiranih je bilo okoli 50 oseb, ob pripadnikih vojske tudi reševalci, gasilci in pripadniki civilne zaščite.

Hrvaški premier Andrej Plenković, ki se sicer nahaja na vrhu EU in Zahodnega Balkana v Tirani, je okoli 16. ure navedel informacije obrambnega ministra Maria Banožića, po katerih sta oba pilota nesrečo preživela. Eden med njimi ima poškodovane noge. »Oba pilota sta živa, eden je poškodovan. Šlo je za reden let, nesrečo je očitno povzročila tehnična napaka, a bo vzrok potrdila preiskava,« je navedel premier.

Kot navaja portal Jutarnjega lista, so oba pilota odkrili v bližini kraja Voćin. Ta portal kot domnevni vzrok nesreče navaja odpoved motorja letala. To je sicer strmoglavilo na nenaseljenem območju Virovitiško-podravske županije.