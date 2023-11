V največji bolnišnici v Gazi izraelska vojska, okrog nje tanki

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

8.15 Hrana, inkubatorji in zdravila prispeli v Al Šifo

Natančna in ciljno usmerjena operacija IDF proti Hamasu v bolnišnici Al Šifa še poteka, javlja izraelska vojska - IDF. Potrdili so tudi, da so inkubatorji, otroška hrana in medicinske potrebščine uspešno prispeli v bolnišnico. Naša medicinska ekipa in arabsko govoreči vojaki so na terenu, da zagotovijo, da te zaloge dosežejo tiste, ki jih potrebujejo, so zapisali na omrežju X.

8.00 Za Hamas je napad na Al Šifo »zločin proti človeštvu«

Medijski urad vlade Hamasa je izraelski napad na bolnišnico Al Šifa v Gazi označil za »vojni zločin«, »moralni zločin« in »zločin proti človečnosti«, poroča BBC.

Navedli so, da je bilo v bolnišnici v času napada 9000 pacientov, medicinskega osebja in razseljenih civilistov.

V videoposnetku palestinskega informacijskega centra na omrežju X je vodja Hamasa Izzat al-Rishq dejal, da je Izrael napadel civilni objekt in ne vojaškega.

V predhodni izjavi je Hamas dejal, da sta za napad odgovorna Washington in ameriški predsednik Joe Biden.

7.30 Palestinske oblasti svarijo pred pokolom v bolnišnici

Abul Riš z zdravstvenega ministrstva v Gazi je mednarodno skupnost in Združene narode pozval, naj »nemudoma posredujejo in ustavijo izraelski vdor«, da bi zaščitili ljudi na območju. Palestinske oblasti v Ramali na Zahodnem bregu, ki sicer nimajo pristojnosti v Gazi, pa so posvarile pred pokolom v bolnišnici.

ZDA, ki prav tako menijo, da Hamas bolnišnice v Gazi uporablja za vojaške operacije, so Izrael opozorile na nujnost zaščite bolnišnice in bolnikov. Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše pozno v torek sicer ni želel komentirati podrobnosti o izraelski vojaški operaciji, je pa ponovil, da ne podpirajo napadov na bolnišnico iz zraka in spopadov v bolnišnici.

Priče tamkajšnje razmere opisujejo kot grozljive, saj zdravniško osebje zaradi pomanjkanja goriva in drugih nujnih potrebščin le še s težavo zagotavlja kakršnokoli oskrbo bolnih. Primanjkuje tako hrane kot vode, umrle naj bi pokopali v množično grobišče.

7.10 V Al Šifi je »morda utripajoče srce« Hamasa

Bolnišnični kompleks Al Šifa je »morda utripajoče srce« Hamasa, je za CNN povedal tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil (IDF), podpolkovnik Peter Lerner.

»Naš cilj je poiskati Hamas, kjer koli se skrivajo, in bolnišnični kompleks je osrednje središče njihovih operacij, morda celo utripajoče srce in morda celo težišče,« je povedal v intervjuju za CNN.

»Poskušali smo evakuirati bolnišnico, kupili smo gorivo za osnovne storitve, poskušali smo prinesti mobilne inkubatorje, da bi spravili ven nekaj dojenčkov ... Ljudje v Gazi niso naš sovražnik, Hamas je sovražnik,« je dodal.

Tako Izrael kot ZDA trdita, da ima Hamas poveljniško bazo pod vodstvom Al Šife, kar Hamas zanika.

Humanitarni delavci pravijo, da so razmere v tej največji bolnišnici v Gazi strašne; ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas, pa pravi, da na tisoče ljudi uporablja kompleks za zatočišče pred izraelskim bombardiranjem.

7.00 Vojska vstopila v bolnišnico Al Šifa

Prvič se je zgodilo, poroča BBC, da je vojska po večdnevnih napadih in hudih spopadih v okolici mesta Gaza.neposredno vstopila v bolnišnico Al Šifa. Tuji mediji in tiskovne agencije navajajo izjave prisotnih v bolnišnici o več tankih in okrog sto vojakih, ki naj bi vstopili na oddelke za nujne primere in sprejem. Med njimi naj bi bili tudi zdravniki in pripadniki vojske, ki govorijo arabsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Natančne in ciljno usmerjene operacije proti Hamasu« so napovedali sredi noči, malo po 2. uri po lokalnem času. Izraelske enote so bile nameščene pred bolnišnico.

Eden od očividcev je BBC-jevemu poročevalcu iz Gaze Rushdiju Abu Aloufu povedal, kako je na stotine vojakov »vdrlo« v bolnišnico, na ozemlju pa so bili tanki.

Ni jasno, koliko vojakov je napotenih, prav tako ni bil jasen neposredni cilj misije.

Izrael je sicer doslej trdil, da je Hamas bolnišnico uporabljal kot oporišče in da ima skupina pod bolnišnico zakopano operativno oporišče.

V torek so ZDA prvič sporočile, da imajo lastne obveščevalne podatke, ki potrjujejo te trditve. Pisalo je, da Hamas in druga palestinska militantna skupina, Islamski džihad, »upravljata poveljniško in nadzorno vozlišče iz Al Šife« in da sta »tam skladiščila orožje«.

Hamas je te trditve dosledno zanikal in dejal, da so ZDA prižgale zeleno luč Izraelu za napad na bolnišnico.

Izrael je dejal, da je dal 12-urno opozorilo oblastem Hamasa, da se morajo operacije v bolnišnici ustaviti - kar se po njegovih besedah ​​ni zgodilo. Za svojo operacijo je dejal, da je njen namen »ne povzročiti škode civilistom, ki jih Hamas uporablja kot žive ščite«.

6.45 Koliko ljudu je v oblegani Al Šifi?

Na tisoče bolnikov in civilistov naj bi se zateklo v bolnišnico Al Šifa v Gazi, ki so jo oblegale izraelske sile.

Vendar se ocene razlikujejo. Svetovna zdravstvena organizacija je pred tem v torek sporočila, da je v Al Šifi približno 700 bolnikov, 400 bolnišničnega osebja in 3000 civilistov, ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas, pa, da je v bolnišnici še najmanj 2300 ljudi - do 650 bolnikov, 200-500 osebja in okoli 1500 civilistov.