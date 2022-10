V Budimpešti na tisoče protestnikov zahtevalo višje plače za učitelje

Na tisoče Madžarov, med njimi učitelji, študenti in sindikati, je v nedeljo, na dan madžarske vstaje proti sovjetski oblasti leta 1956, protestiralo na ulicah Budimpešte proti vladi premierja Viktorja Orbana in zahtevalo višje plače za učitelje, zajezitev naraščajoče inflacije ter pravico do stavke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Orban je na nedeljski proslavi ob dnevu madžarske revolucije v Zalaegerszegu nedaleč od Budimpešte dejal, da bo njegova vlada branila madžarske interese v tujini, tisti, ki jim žugajo iz Bruslja pa bodo po njegovih besedah končali kot njihovi sovjetski »predhodniki«. Madžarski premier je s tem namignil, da bi EU, ki drsi v gospodarsko krizo, utegnila razpasti tako kot Sovjetska zveza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Leta 1956 smo se naučili, da je v težkih časih potrebna enotnost ... ohranili bomo gospodarsko stabilnost, vsi bodo imeli delo, lahko bomo branili shemo zgornjih mej za račune za energijo in družine ne bodo prepuščene same sebi,« je po poročanju agencije Reuters obljubil Orban, ki je bil aprila izvoljen za četrti zaporedni mandat.