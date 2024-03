Začasno pristanišče v Gazi morda pripravljeno že aprila

Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je v četrtek ob sklicevanju na navedbe delegacije ZDA povedal, da bi bilo lahko začasno pristanišče ameriške vojske ob obali Gaze, prek katerega naj bi zagotovili dodatno pomoč prebivalcem uničene palestinske enklave, pripravljeno v aprilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po prvotnih napovedih naj bi bilo začasno pristanišče dokončano do 1. maja. »Zgodnejša namestitev pristanišča, ki ga gradi ameriška vojska, bo prispevala k povečanju humanitarne pomoči Gazi,« je Hristodulides po navedbah AFP povedal za ciprsko radijsko postajo RIK.

Predsednik ZDA Joe Biden je 8. marca napovedal, da bo ameriška vojska skupaj s partnerji postavila plavajoči pristan ob obali Gaze, kjer so humanitarne razmere po več kot petih mesecih bombardiranja izraelskih sil in spopadov z borci palestinskega gibanja Hamas katastrofalne. Gaza namreč nima lastnega pristanišča, primernega za večje ladje, Izrael pa blokira dostop do ozemlja palestinske enklave po morju, kopnem in zraku.

Reševalno plovilo španske NVO Open Arms je prispelo v pristanišče v Larnaki (17. marec 2024) FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Pomoč za prebivalce Gaze je sicer marca po morju že dostavila španska humanitarna organizacija Open Arms v sodelovanju z ameriško World Central Kitchen, vendar je ta pošiljka z 200 tonami pomoči doslej edina, ki je po tej poti prispela v palestinsko enklavo.

Ladja Open Arms je takrat izplula iz ciprskega pristanišča Larnaka, ki je od Gaze oddaljeno zgolj okrog 400 kilometrov. V Larnaki je že več kot teden dni pripravljena še ena ladja s približno 500 tonami pomoči, vendar po navedbah ciprske vlade še ni mogla odpluti proti Gazi zaradi močnih vetrov in valovanja.

Dostave nujno potrebne humanitarne pomoči sicer v glavnem ovira Izrael, ki ga je Meddržavno sodišče (ICJ) v četrtek pozvalo, da mora brez odlašanja zagotoviti nujno pomoč prebivalcem Gaze. Ob tem je opozorilo na hudo lakoto v palestinski enklavi, ki je že skoraj pol leta tarča nenehnih izraelskih napadov.

Izrael napadel cilje v Siriji

V izraelskem zračnem napadu na sirsko provinco Alep je bilo danes ubitih najmanj 36 vojakov, več deset je ranjenih, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Napad se je zgodil v bližini mednarodnega letališča v Alepu, kjer naj bi bilo skladišče orožja v lasti libanonskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fotografija je simbolična FOTO: Omar Sanadiki/Reuters

Sirska tiskovna agencija Sana je medtem ob navajanju sirske vojske poročala, da so bili v napadu zgodaj davi ubiti in ranjeni civilisti in vojaki.

Izraelska vojska se za AFP ni želela odzvati »na poročanja tujih medijev«.

Izrael je od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 izvedel več sto zračnih napadov na območje, kjer pa skuša predvsem onemogočiti dobavo orožja za Hezbolah. Število napadov se je okrepilo po začetku vojne s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra lani.