V domu starejših trije mrtvi, eden v kritičnem stanju

Zaradi zastrupitve s hrano v domu za starejše v Firencah so umrli trije ljudje, še eden je v kritičnem stanju, so danes poročali italijanski mediji. Incident se je zgodil v ponedeljek, ko sta umrla dva starostnika, danes pa je v bolnišnici umrl še tretji.

Dva stanovalca doma za starejše, 88-letna ženska in 89-letni moški, sta umrla v ponedeljek v bolnišnici zaradi resne bolezni prebavil, je danes poročal firenški časnik La Nazione.

V bolnišnico so zaradi zastrupitve s hrano v kritičnem stanju sprejeli še dve osebi, ena od njiju pa je umrla danes, s čimer se je število žrtev povečalo na tri.

Po poročanju medijev so vsi štirje starostniki zboleli po zaužitju obroka v domu v ponedeljek. Obroke so pripravljali v drugem domu za starejše na območju Firenc, ki so ga po incidentu začasno zaprli.

V zvezi z dogodkom so uvedli preiskavo, da bi ugotovili, ali je prišlo do morebitne napake pri pripravi obrokov.