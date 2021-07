V eksploziji na zahodu Nemčije več poškodovanih

V kemični tovarni v Leverkusnu na zahodu Nemčije je danes prišlo do eksplozije, v kateri je bilo po zadnjih podatkih poškodovanih 16 zaposlenih, od tega štirje huje, pet pa jih pogrešajo. Nastala je tudi nevarnost za okolico. Zaradi uhajanja strupenih plinov so oblasti prebivalce pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih in ne odpirajo oken.



Vzrok za eksplozijo v kemični tovarni Currenta, ki je del širšega kemijskega kompleksa v Leverkusnu, zaenkrat še ni znan. Po navedbah podjetja je eksplodiralo okoli 9.40 v rezervoarju odpadnih snovi, nato pa je območje zajel obsežen požar. Eksplozijo je bilo mogoče slišati daleč naokoli, nad obratom pa se je vil gost črn dim.



Zvezni urad za civilno zaščito je dogodek označil za izredno nevaren in prebivalce pozval, naj zaprejo okna in ostanejo v zaprtih prostorih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Prve meritve zraka na območju severno od Kölna, ki leži nedaleč od Leverkusna, so sicer pokazale, da ni nevarnosti za prebivalstvo, so sporočili gasilci. Kljub temu so voznike pozvali, naj v avtomobilih zaprejo okna in ugasnejo prezračevanje.

Na območje je odhitela množica gasilcev in policistov. Zaprli so tudi odsek avtoceste pri Leverkusnu, da bi omogočili dostop reševalnim službam, še poroča DPA.



Posledice in razsežnost škode po eksploziji za zdaj še niso znane, je sporočila policija in dodala, da so na kraj dogodka poslali okrepljene enote, da bi razjasnili situacijo.

