V Evropskem parlamentu danes zaslišanje Oliverja ​Varhelyija

V Evropskem parlamentu se danes nadaljujejo zaslišanja komisarskih kandidatov pred pristojnimi odbori. Zvečer se bosta predstavila za številne poslance sporni madžarski kandidat Oliver Varhelyi, ki naj bi v naslednjem mandatu pokrival področje zdravja, in litovski komisarski kandidat Andrius Kubilius, ki mu je predsednica komisije poverila obrambo.

Članom pristojnih parlamentarnih odborov se bo danes predstavilo šest komisarskih kandidatov. Zaslišanji komisarske kandidatke za krizno upravljanje iz Belgije Hadje Lahbib, ki bo v primeru potrditve na položaju nasledila Janeza Lenarčiča, in kandidatke za področje finančnih storitev Marie Luis Albuquerque že potekata.

Popoldne bosta pristojna odbora zaslišala kandidata za evropskega komisarja za ribištvo, Ciprčana Kostasa Kadisa, in češkega kandidata za komisarja za mednarodna partnerstva Jozefa Sikelo.

Zvečer pa bosta parlamentarna odbora za zunanje zadeve in industrijo zaslišala nekdanjega litovskega premierja Kubiliusa, ki mu je predsednica komisije Ursula von der Leyen dodelila eno od glavnih prednostnih področij prihodnjega mandata - obrambo.

Istočasno bo na odborih za okolje in kmetijstvo potekalo zaslišanje trenutnega komisarja za širitev iz Madžarske Varhelyija, ki mu je von der Leyen za naslednji mandat zaupala področji zdravstva in dobrobiti živali.

Tesen zaveznik madžarskega premierja Viktorja Orbana je bil v iztekajočem se mandatu tarča številnih kritik s strani evro poslancev, tudi zaradi tega, ker jih je označil za idiote.

Tako si lahko obeta zahteven parlamentarni preizkus, je pa vprašanje, ali sta ga pristojna odbora pripravljena zavrniti, saj bi to lahko precej zapletlo in podaljšalo celoten proces potrjevanja bodoče Evropske komisije. Če danes ne bo zbral potrebne dvotretjinske podpore političnih skupin, mu lahko pošljejo tudi dodatna vprašanja ali pa ga povabijo na dodatno zaslišanje.

To bi lahko člani odbora za okolje storili tudi pri kandidatki za okolje, odpornost voda in krožno gospodarstvo Jessiki Roswall, ki jih na zaslišanju v torek zvečer po poročanju spletnega portala Politico ni uspela povsem prepričati. Predstavniki skupin v odboru so se sestali že takoj po zaslišanju, a se niso mogli dogovoriti, tako da bodo o usodi nekdanje švedske ministrice o evropskih zadevah odločali danes popoldne.

Preostalih devet kandidatov, ki so jih pristojni odbori zaslišali v ponedeljek in torek, je medtem uspešno prestalo parlamentarni preizkus.