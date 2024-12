V Gruziji novi množični protesti

V Gruziji je v nedeljo zvečer, že četrti dan zapored, več deset tisoč ljudi znova protestiralo proti vladnemu zamiku pristopnih pogajanj z EU. Policija je proti zbranim spet uporabila vodni top in solzivec, okrog 150 ljudi je bilo pridržanih. V protest proti vladni politiki se vrstijo tudi protestne izjave javnih uslužbencev in odstopi.

Množica ljudi se je v nedeljo zvečer zbrala pred parlamentom v Tbilisiju in mahala z evropskimi in gruzijskimi zastavami. Nekateri so proti policiji metali pirotehniko in kamne. Policiji z vodnim topom sprva ni uspelo razgnati zborovanja, nakar so posredovale okrepljene enote, ki so uporabile še solzivec in gumijaste naboje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je najprej uporabila vodni top, nato pa še solzivec in gumijaste naboje. FOTO: Giorgi Arjevanidze/AFP

Policija je ponekod protestnike lovila po ulicah, medtem ko so si nekateri postavili barikade iz smetnjakov in jih zažgali. Še eno protestno zborovanje se je odvilo pred poslopjem gruzijske javne televizije GPB, ki je deležna obtožb, da deluje kot propagandno glasilo za vladajočo stranko. Ljudje so protestirali tudi drugod po državi.

Po poročanju portala Euronews, ki navaja gruzijsko ministrstvo za notranje zadeve, je bilo v nasilnih protestih hospitaliziranih 44 oseb, med njimi 27 protestnikov, 16 policistov in en medijski delavec.

Vrstijo se protestne izjave, stavke in odstopi

Napetosti v državi vladajo, odkar je na parlamentarnih volitvah konec oktobra zmago razglasila vladajoča stranka Gruzijske sanje, medtem ko proevropska opozicija trdi, da so glasovanje zaznamovale nepravilnosti. Nemiri so se s protesti že okrepili, ko je premier Irakli Kobahidze v četrtek naznanil, da država nadaljevanje procesa pridruževanja EU zamika na leto 2028.

Kobahidze je, tako Euronews, spomnil, da bo odgovor na vsako kršitev zakona stroga uporaba zakona, kazni pa ne bodo ušli niti »politiki, ki se skrivajo v svojih pisarnah in za to žrtvujejo pripadnike svojih nasilnih skupin«. Ob tem je zanikal zamik gruzijske evropske integracije in dejal, da so zavrnili le »sramotno in žaljivo izsiljevanje«, ki jo pravzaprav ovira.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos in visoka predstavnica EU za zunanje zadeve Kaja Kallas sta včeraj v skupni izjavi dejali, da gre za odmik od politik vseh prejšnjih gruzijskih vlad »in evropskih teženj velike večine gruzijskega naroda, kot je zapisano v gruzijski ustavi«.

Opozicija delo novega parlamenta bojkotira, medtem ko je proevropska predsednika Salome Zurabišvili ustavno sodišče zaprosila za razveljavitev rezultata volitev, parlament in vlado v trenutni sestavi pa označila za nelegitimna. Kobahidze je v nedeljo zavrnil možnost vnovične izvedbe volitev, češ da je sestavljanje vlade končano, in s tem dodatno spodbodel številne Gruzijce.

Poleg tega naj bi parlament sredi decembra izvolil novega predsednika, a se je Salome Zurabišvili ta konec tedna označila za edino legitimno predstavnico oblasti v Gruziji in dejala, da ne bo zapustila položaja do ponovne izvedbe parlamentarnih volitev.

Nekateri protestniki so v policiste metali kamenje in pirotehniko. FOTO: Giorgi Arjevanidze/AFP

V znak protesta proti vladni politiki do EU se vrstijo protestne izjave in odstopi javnih uslužbencev. Več sto, med njimi zaposleni na zunanjem, obrambnem in šolskem ministrstvu ter sodniki, je objavilo skupne izjave proti odločitvi za zamik pogajanj z EU. »Stavkajo univerze, stavkajo tudi podjetja, visoki uradniki odstopajo, protestom se pridružujejo gruzijski igralci, umetniki, športniki, učitelji in javni uslužbenci. Česa takšnega v Gruziji še nismo videli,« je za hrvaški Jutarnji list povedala gruzijska novinarka Irma Dimitradze. Kot še piše AFP, je izvajanje akademskih dejavnosti ustavilo okrog 100 šol in univerz.

Potezo je kritiziralo tudi več kot 200 diplomatov, češ da je v nasprotju z ustavo, več veleposlanikov je odstopilo, med drugim tudi gruzijski veleposlanik v ZDA David Zalkaliani.