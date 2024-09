V Iranu avgusta usmrtili 81 ljudi, letos že 400

V Iranu so avgusta usmrtili najmanj 81 ljudi, s čimer se je skupno število usmrčenih v letošnjem letu povzpelo na več kot 400, je v ponedeljek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila skupina strokovnjakov Združenih narodov.

Po podatkih skupine 11 strokovnjakov ZN so v Iranu avgusta usmrtili najmanj 81 ljudi. Od tega jih je bilo 41 na smrtno kazen obsojenih zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. Skupno so v islamski republiki letos usmrtili že več kot 400 ljudi, od tega 15 žensk.

Po podatkih mednarodnih organizacij za človekove pravice, vključno z Amnesty International, je Iran za Kitajsko na drugem mestu po številu usmrtitev. Največ ljudi usmrtijo z obešanjem. Sodni postopki pri tem pogosto ne izpolnjujejo kriterijev poštenega sojenja.

»Poročila o resnih kršitvah pravice do poštenega sojenja in poštenega postopka pomenijo, da smrtna kazen, kot se trenutno izvaja v Iranu, pomeni nezakonito usmrtitev,« so opozorili strokovnjaki ZN in izrazili zaskrbljenost, da so med usmrčenimi tudi nedolžni. Oblasti v Teheranu so pozvali, naj prenehajo izvajati smrtno kazen.