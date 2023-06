V iskanju svetega grala razvoja

V nadaljevanju preberite:

Na Kitajskem so prejšnji teden začeli kopati luknjo skozi zemeljsko skorjo, ki bo globoka skoraj 11.000 metrov. Znanstveniki s kitajske inženirske akademije, ki izvajajo projekt, govorijo zgolj o težavah, s katerimi se spoprijemajo, ko se prebijajo skozi skalne plasti, stare 145 milijonov let. Do zdaj ni še nihče pojasnil, kaj je pravi namen tega podviga.

Če je soditi po tem, da poteka omenjeni projekt v puščavi Takla Makan, ki je del Tarimskega bazena, in da je sponzorka državna naftna korporacija CNPC, je mogoče domnevati, da ne gre izključno za znanstveni projekt, kot to predstavljajo kitajski mediji.

Dvainosemdesetmetrski vrtalni stroj, težek več kot 2000 ton, se bo prebijal skozi več kot deset plasti zemeljske skorje, se spoprijemal z vročino več sto stopinj Celzija in, seveda, zbiral množico podatkov, koristnih za razumevanje evolucije našega planeta, pa tudi za možnost morebitnih predvidevanj naravnih katastrof.